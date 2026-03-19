*18:29JST 19日の中国本土市場概況：上海総合は反落、中東の武力衝突などでリスク回避売りが優勢

19日の中国本土市場は反落。主要指標の上海総合指数が前日比56.43ポイント（1.39％）安の4006.55ポイントで引けた。

上海総合は昨年末以来の安値を更新している。米国などとイランの武力衝突を背景にエネルギー施設への攻撃が伝わり、原油価格が急騰したことで投資家心理が悪化し、リスク回避姿勢が強まった。前場からアジア株全体の下落に連動し、一時は約1カ月半ぶりの安値を付ける場面もあった。非鉄や半導体など幅広いセクターで利益確定売りが優勢となり、指数を押し下げた。一方で買い材料に乏しく、終日軟調な地合いが続いた。

上海総合指数の構成銘柄では、素材・化学や鉄鋼など景気敏感株に売りが広がった。製紙の山東博匯紙業（600966/SH）は10.1％安、化学の湖北振華化学（603067/SH）は10.0％安、鉄鋼の安陽鋼鉄（600569/SH）は9.6％安、化学繊維の江蘇三房巷（600370/SH）は9.4％安、ポリエステルの桐昆集団（601233/SH）は9.2％安が下落した。

また、非鉄金属などにも売りが波及した。非鉄の雲南馳宏亜鉛ゲルマニウム（600497/SH）は8.5％安、金属材料の安徽中源新材料（603527/SH）は8.4％安、化学の滄州大化（600230/SH）は8.2％安が軟調。さらにバイオの金宇生物技術（600201/SH）は8.3％安なども下げた。金価格の下落が金鉱関連に逆風となったほか、世界的なリスク回避の流れを受けて幅広いセクターで持ち高調整の売りが広がり、下げを加速させた。

反面、エネルギー関連や一部内需株には買いが集まった。電力の華電能源（600726/SH）は10.1％高、華電遼寧能源開発（600396/SH）は10.1％高、石炭の陝西黒猫焦化（601015/SH）は10.1％高、山西国新能源（600617/SH）は10.0％高が上昇。再生可能エネルギーの江蘇新捷風能（603507/SH）は10.1％高や太陽エネルギー関連のソーラーイースト（603366/SH）は10.0％高も買われた。原油価格の急騰を背景にエネルギー需給の引き締まりが意識され、関連銘柄に資金が流入した。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が1.24ポイント（0.47％）安の263.62ポイント、深センB株指数が13.02ポイント（1.05％）安の1223.48ポイントで終了した。《AK》