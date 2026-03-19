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前日に動いた銘柄 part1ユニチカ、三菱マテリアル、商船三井など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ユニチカ、三菱マテリアル、商船三井など
銘柄名<コード>18日終値⇒前日比
いちよし＜8624＞ 1444 +134
26年3月期末配当は58円（うち記念配当10円）。前期期末配当は17円。
ユニシアHD＜3547＞ 1919 +89
株主優待の実施回数を年1回から年2回へ変更。
大阪油化工業＜4124＞ 2596 +174
中間配当の導入と年間配当予想の上方修正を発表。
令和AH＜296A＞ 754 +100
26年3月期業績と配当予想を上方修正。
アクセルスペース＜402A＞ 702 +67
JAXAの衛星データ利用システム実装加速化事業に採択。
ニッソウ＜1444＞ 2682 -104
26年7月期業績予想を下方修正。
ユニチカ＜3103＞ 1549 +300
ガラス繊維事業の期待感が再燃も。
東京電力HD＜9501＞ 713.4 +100
資本提携による非上場化も視野にと伝わる。
三菱マテリアル＜5711＞ 5603 +700
「日米重要鉱物プロジェクト」に参画と伝わる。
東洋エンジニアリング＜6330＞ 3500 +405
レアアース・肥料関連として関心続く。
商船三井＜9104＞ 7014 +738
エリオットの株式取得が伝わる。
パーク24＜4666＞ 2090.5 +185.5
英国事業清算に伴う業績修正をポジティブ視。
セルソース＜4880＞ 415 +39
第1四半期は営業黒字に転換へ。
アルプスアルパイン＜6770＞ 2275 +203.5
モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を格上げ。
フルヤ金属＜7826＞ 7450 +670
25日線レベルを支持線と意識も。
三菱商事＜8058＞ 5712 +415
石炭価格の上昇報道などを材料視も。
日本電波工業＜6779＞ 1446 +114
モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き上げ。
グッドコムアセット＜3475＞ 1512 +109
第1四半期の大幅増収決算を評価。
ダイヤHD＜6699＞ 677 +19
蓄電池関連として関心が続く。
大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2559 +161
短期的な突っ込み警戒感も強まる形で。
三井E＆S<7003> 6837 +527
海運株高の流れが波及も。
リガク<268A> 1906 +118
キオクシアの株価上昇など刺激。
三井物産<8031> 6659 +454
ノースカロライナ州のリチウム鉱山開発参加を検討と伝わる。
岩谷産業<8088> 2094.5 +129.5
水素エネルギー関連としての関心が続く形で。
ネットプロHD<7383> 390 -61
消費者機構日本からの訴訟提起を発表。
ジャパンディスプレイ<6740> 116 -17
短期的な過熱警戒感から利食い売りも優勢に。《CS》
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