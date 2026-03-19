*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ユニチカ、三菱マテリアル、商船三井など

銘柄名<コード>18日終値⇒前日比

いちよし＜8624＞ 1444 +134

26年3月期末配当は58円（うち記念配当10円）。前期期末配当は17円。

ユニシアHD＜3547＞ 1919 +89

株主優待の実施回数を年1回から年2回へ変更。

大阪油化工業＜4124＞ 2596 +174

中間配当の導入と年間配当予想の上方修正を発表。

令和AH＜296A＞ 754 +100

26年3月期業績と配当予想を上方修正。

アクセルスペース＜402A＞ 702 +67

JAXAの衛星データ利用システム実装加速化事業に採択。

ニッソウ＜1444＞ 2682 -104

26年7月期業績予想を下方修正。

ユニチカ＜3103＞ 1549 +300

ガラス繊維事業の期待感が再燃も。

東京電力HD＜9501＞ 713.4 +100

資本提携による非上場化も視野にと伝わる。

三菱マテリアル＜5711＞ 5603 +700

「日米重要鉱物プロジェクト」に参画と伝わる。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 3500 +405

レアアース・肥料関連として関心続く。

商船三井＜9104＞ 7014 +738

エリオットの株式取得が伝わる。

パーク24＜4666＞ 2090.5 +185.5

英国事業清算に伴う業績修正をポジティブ視。

セルソース＜4880＞ 415 +39

第1四半期は営業黒字に転換へ。

アルプスアルパイン＜6770＞ 2275 +203.5

モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を格上げ。

フルヤ金属＜7826＞ 7450 +670

25日線レベルを支持線と意識も。

三菱商事＜8058＞ 5712 +415

石炭価格の上昇報道などを材料視も。

日本電波工業＜6779＞ 1446 +114

モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き上げ。

グッドコムアセット＜3475＞ 1512 +109

第1四半期の大幅増収決算を評価。

ダイヤHD＜6699＞ 677 +19

蓄電池関連として関心が続く。

大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2559 +161

短期的な突っ込み警戒感も強まる形で。

三井E＆S<7003> 6837 +527

海運株高の流れが波及も。

リガク<268A> 1906 +118

キオクシアの株価上昇など刺激。

三井物産<8031> 6659 +454

ノースカロライナ州のリチウム鉱山開発参加を検討と伝わる。

岩谷産業<8088> 2094.5 +129.5

水素エネルギー関連としての関心が続く形で。

ネットプロHD<7383> 390 -61

消費者機構日本からの訴訟提起を発表。

ジャパンディスプレイ<6740> 116 -17

短期的な過熱警戒感から利食い売りも優勢に。《CS》