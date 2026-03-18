*18:49JST 18日の香港市場概況：ハンセン指数は3日続伸、ハイテク関連に買い継続

18日の香港市場は3日続伸。主要90銘柄で構成されるハンセン指数が前日比156.88ポイント（0.61％）高の26025.42ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）が8.77ポイント（0.10％）高の8835.50ポイントで引けた。

米株式市場でハイテク株が上昇した流れを受け、投資家心理は改善した。一方で、朝方は方向感に欠ける場面もあり、前日までの上昇を受けた持ち高調整の売りが意識されやすく、上値の重さも見られた。もっとも、中国本土系のテック株や金融株の一角に買いが入り、相場を下支えした。米株高を背景としたリスク選好の回復に加え、中国景気への過度な警戒感の後退も支えとなり、指数は引けにかけて堅調に推移した。

ハンセン指数の構成銘柄では、ハイテクおよび教育関連に買いが集まった。中通快逓（2057/HK）が7.4％高、新東方教育（9901/HK）が5.2％高、阿里巴巴（9988/HK）が2.3％高、百度（9888/HK）が2.2％高と上昇が目立ったほか、中国生物製薬（1177/HK）が3.3％高と医薬品も堅調だった。政策支援期待や業績改善観測が背景にあり、内需関連の一角には押し目買いが継続した。

半面、自動車および不動産株に売りが目立った。理想汽車（2015/HK）が6.2％安、吉利汽車（0175/HK）が3.7％安、龍湖集団（0960/HK）が3.8％安、恒安国際（1044/HK）が3.2％安と下落が広がった。電動車需要の減速懸念や中国不動産市況の回復遅れが重荷となり、個人消費関連も含めて幅広く利益確定売りが優勢となった。

また、エネルギー・金融も軟調で、中国海洋石油（0883/HK）が1.7％安、中国聯通（0762/HK）が1.2％安、招商銀行（3968/HK）が1.3％安、華潤置地（1109/HK）が2.0％安と下げた。

中国本土市場は5日ぶり反発。主要指標の上海総合指数は、前日比0.32％高の4062.98ポイントで取引を終了した。《AK》