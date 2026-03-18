*16:15JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ

海運業が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、石油・石炭製品、卸売業、非鉄金属、空運業なども上昇。一方、下落はなし。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 2,393.36 ／ 6.62

2. 電力・ガス業 ／ 766.29 ／ 5.22

3. 石油・石炭製品 ／ 3,132.03 ／ 5.22

4. 卸売業 ／ 6,554.48 ／ 5.12

5. 非鉄金属 ／ 5,660.13 ／ 4.96

6. 空運業 ／ 233.87 ／ 4.02

7. 証券業 ／ 840.22 ／ 3.62

8. 鉱業 ／ 1,385.01 ／ 3.56

9. 繊維業 ／ 939.22 ／ 3.13

10. 機械 ／ 5,171.33 ／ 3.02

11. ガラス・土石製品 ／ 2,115.64 ／ 3.00

12. 化学工業 ／ 2,968.54 ／ 2.94

13. 銀行業 ／ 574.53 ／ 2.93

14. 金属製品 ／ 1,716.15 ／ 2.85

15. ゴム製品 ／ 5,375.05 ／ 2.67

16. 鉄鋼 ／ 789.16 ／ 2.56

17. 建設業 ／ 3,018.81 ／ 2.52

18. 保険業 ／ 3,289.47 ／ 2.21

19. 水産・農林業 ／ 817.49 ／ 2.16

20. 電気機器 ／ 6,645.65 ／ 2.15

21. 精密機器 ／ 13,974.16 ／ 2.06

22. その他金融業 ／ 1,363.42 ／ 1.93

23. 情報・通信業 ／ 6,905.97 ／ 1.80

24. 不動産業 ／ 2,988.35 ／ 1.78

25. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,978.85 ／ 1.77

26. パルプ・紙 ／ 681.8 ／ 1.58

27. 小売業 ／ 2,324.83 ／ 1.45

28. 食料品 ／ 2,665.91 ／ 1.38

29. その他製品 ／ 6,672.31 ／ 1.17

30. 輸送用機器 ／ 5,090.28 ／ 1.04

31. サービス業 ／ 2,842.61 ／ 0.91

32. 陸運業 ／ 2,341.01 ／ 0.86

33. 医薬品 ／ 4,280.8 ／ 0.42《CS》