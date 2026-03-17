*16:51JST 日本酸素ホールディングス：産業ガスの安定収益軸に今期業績予想を上方修正、次期中計発表を3月に予定

日本酸素ホールディングス＜4091＞は、酸素、窒素、アルゴン、水素などの産業ガスを中核に、半導体向け電子材料ガス・関連装置、医療ガス、さらにはサーモス事業まで展開するグローバル企業である。産業ガスとは、あらゆる産業分野で使用されるガスの総称（天然ガスなどのエネルギーガスを除く）で、現代社会を支えるあらゆる産業分野だけではなく、普段の生活の何気ないところにも多く使われている。セグメントは、産業ガス事業（前期売上高構成比79％）、エレクトロニクス（同18％）、サーモス事業（同3％）に分かれている。現在は日本、米国、欧州、アジア・オセアニアの4極体制にサーモスを加えた事業構造を採っており、2025年3月期の海外売上比率66％、産業ガスのグローバル市場シェアは4位・国内シェア1位となる。

同社の強みは、産業ガスという差別化しづらい商材を、供給インフラと顧客密着力で高収益事業へ変えている点にある。産業ガスは消費地立地型であり、顧客工場の近隣で製造し、その地域で消費されるため、輸送コストや供給安定性の観点から地域密着性が高い。さらにオンサイトやパイプライン供給では顧客設備と一体化しやすく、長期契約になりやすいことから、景気敏感株というよりストック性の強いインフラ企業に近い。統合報告書でも、オペレーショナル・エクセレンス、自律的な4極体制、トータルエレクトロニクスをはじめとしたソリューション創出力が競争優位の源泉として整理されている。単なるガス販売ではなく、供給体制、装置、現場対応まで含めた総合力で勝っている会社と捉えるのが自然だろう。

産業ガス市場は、幅広い産業の発展とともに成長を期待でき、特定の産業の経済環境に左右されにくく、医療・食品といった安定成長を見込める産業分野からの需要もあり、不況耐性に強いのが特徴となる。産業ガス市場規模（グローバル）は年平均成長率（CAGR）2.7％と、基本的に世界のGDPが伸びている場合は産業ガス市場も同様に伸びていく構造となっている。

2026年3月期第3四半期累計業績は、売上収益9,977.19億円（前年同期比2.7％増）、コア営業利益1,462.47億円（同4.6％増）、親会社の所有者に帰属する四半期利益931.40億円（同20.2％増）で着地した。販売数量動向自体はやや低調としつつも、エレクトロニクス分野は生成AI・データセンター向け半導体需要の高まりにより回復基調となっている。主要通貨に対する円安進行、価格マネジメント、生産性向上の取り組みも寄与した。数量の全面回復というより、価格・為替・コスト改善で利益を積み上げている形であり、インフレ局面における経営力の高さがうかがえる内容となった。併せて、通期予想は上方修正しており、売上収益1兆3,300億円（従来計画1兆2,900億円）、コア営業利益1,960億円（同1,910億円）、親会社の所有者に帰属する当期利益1,235億円（同1,160億円）を見込む。

中長期では、エレクトロニクス事業の拡大が注目されている。同社は1970年代から半導体関連ガス事業に着手しており、高純度ガス、電子材料ガス、供給設備、現場サービスを組み合わせた「トータルエレクトロニクス」を展開している。半導体製造工程における成膜、エッチング、洗浄などで不可欠な存在と位置付けられており、日本酸素HD全体の成長戦略でもエレクトロニクス拡大は中計の重点項目の一つである。産業ガス会社の中でも、汎用ガスの安定収益だけでなく、半導体という高付加価値領域の拡大余地を持つ。今後は生成AIやデータセンター投資を背景に、どの地域でどこまで大型案件を取り込めるかが注目となろう。また、M&Aを軸とした事業拡張も重要な論点となる。同社はこれまでも米国Matheson、欧州Praxair資産の取得を通じてグローバル基盤を広げてきたが、直近でもPolarisやCoregas Groupなどの案件を進めている。単なる規模拡大ではなく、地域・技術・装置の各面で布石を打っている。現中計「NS Vision 2026」は2026年3月期で最終年度を迎えるが、次期中計ではエレクトロニクス、水素・脱炭素、新規M&Aの優先順位がどう整理されるかが最大の注目点になろう。

株主還元については、2026年3月期の年間配当予想は58円で、前期の51円から増配となる見込みである。配当性向は概ね20％程度で推移しており、還元を急拡大するというより、安定的かつ着実な増配を積み上げるスタンスとみられる。これは設備投資やM&A余地を残しながらも株主還元を継続する、同社らしい資本配分方針といえる。

総じて日本酸素ホールディングスは、産業ガスという安定収益事業を土台に、エレクトロニクスとM&Aで成長の上積みを狙う高耐久型グローバルガス企業である。ガス供給インフラに支えられた安定性に加え、半導体向け高付加価値領域や脱炭素関連の拡張余地も持つ点は魅力的だ。短期的には数量回復の強さを見極める局面が続くが、今年3月に中期経営計画開示を予定しており、次期中計で成長投資の輪郭がどこまで明瞭に示されるかが企業価値評価のカギを握ろう。《IS》