*07:52JST 米国株式市場はまちまち、ハイテクが支える

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（1日）

MAY2

Ｏ 59845（ドル建て）

Ｈ 59930

Ｌ 59120

Ｃ 59445 大証比+25（イブニング比+15）

Vol 3578



MAY2

Ｏ 59825（円建て）

Ｈ 59910

Ｌ 59100

Ｃ 59430 大証比+10（イブニング比+0）

Vol 13283

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（1日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル157.03円換算）で、信越化学工業＜4963＞、富士

通＜6702＞、富士フイルム＜4901＞などが下落し、やや売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.28 -0.27 2399 21.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.84 -0.04 5370 4

2

8035 (TOELY) 住友商事 43.58 6.17 6843

3

6758 (SONY.N) TDK 17.68 -0.98 2776 0.

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.19 -0.19 2542 -

6

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.01 0.03 945 2

9

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.57 -1.11 4800

5

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.74 0.74 5571 14

7

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -1.59 4840 13

5

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.54 -0.60 7079 -2

5

8001 (ITOCY) 丸紅 369.37 -20.83 5800 4

5

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.51 -0.09 6682 -2

2

8031 (MITSY) 東京エレク 153.32 3.02 48152 70

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7066 -29

5

4568 (DSNKY) 第一三共 16.55 0.14 2599 -17.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.67 -0.23 2409

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.50 0.09 981 -100

6

8766 (TKOMY) 三井不動産 32.20 -0.70 1685 -

8

7267 (HMC.N) スズキ 44.60 0.14 1751 -

2

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.66 0.00 5860 -2

6

6902 (DNZOY) ファナック 21.64 -0.52 6796 -2

4

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.34 -1.12 8272 2

7

4661 (OLCLY) オリエンランド 14.09 0.14 2213 -1

0

8411 (MFG.N) オリックス 33.05 -0.56 5190 -1

9

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.49 0.29 22754 -10

1

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.62 -0.06 5220 -1

9

7741 (HOCPY) キヤノン 25.50 -0.09 4004 -1

3

6503 (MIELY) 三菱電機 77.52 -2.82 6086 1

5

6981 (MRAAY) 日東電工 18.95 -0.17 2976 -1

9

7751 (CAJPY) 任天堂 12.06 -0.11 7575 -2

2

6273 (SMCAY) SMC 23.83 -0.62 74840 -39

0

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.47 -0.06 351 0.

3

6146 (DSCSY) ディスコ 46.50 -1.60 73019 76

9

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.16 0.20 1909 -9.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 33.44 1.20 5252 3

3

6702 (FJTSY) 富士通 19.41 -0.59 3048 -2

7

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 124.84 13.24 19604 -82

1

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.26 -0.11 3222 -

9

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.62 0.00 1982 170.

5

8002 (MARUY) 三井物産 738.93 -15.50 5802 3

7

6723 (RNECY) ルネサス 10.10 -0.18 3172 -3

3

6954 (FANUY) 京セラ 17.47 -1.33 2743 -3.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 17.97 -0.48 1411 -1

2

8801 (MTSFY) 三菱地所 27.75 -0.80 4358 -2

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 41.62 -1.28 6536 2

2

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.10 -0.04 2858 -17.

5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.76 0.04 2362 -3

6

6857 (ATEYY) シスメックス 8.41 -0.31 1321 -10.

5

4543 (TRUMY) テルモ 12.58 -0.08 1975 -1

4

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.20 -0.20 1445 -

8

（時価総額上位50位、1ドル157.03円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（1日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.62 1982 170.5 9.4

1

5020 (JXHLY) ENEOS 18.30 1437 111.5 8.4

1

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.01 945 29 3.1

7

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4840 135 2.8

7

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.74 5571 147 2.7

1

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（1日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 124.84 19604 -821 -4.0

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 7066 -295 -4.0

1

2801 (KIKOY) キッコーマン 17.70 1390 -44 -3.0

7

6594 (NJDCY) 日本電産 3.76 2362 -36 -1.5

0



「米国株式市場概況」（1日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49499.27 前日比：-152.87

始値：49832.57 高値：49988.56 安値：49496.47

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：25114.44 前日比：222.13

始値：24977.79 高値：25223.12 安値：24967.09

年初来高値：25114.44 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7230.12 前日比：21.11

始値：7234.54 高値：7272.52 安値：7229.32

年初来高値：7230.12 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.96％ 米10年国債 4.369％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は152.87ドル安の49499.27ドル、ナスダックは2

22.14ポイント高の25114.45で取引を終了した。

イランが和平に向け新提案をパキスタンに提示したとの報で、合意期待に寄り付き

後、上昇。原油価格の下落や携帯端末アップル（AAPL）決算を好感し、相場は中盤

にかけ、堅調に推移した。その後、トランプ大統領が満足いく内容ではなく、合意

するかどうかわからないと否定的な見解を示すと、ダウは下落に転じた。ナスダッ

クはハイテク決算を好感した買いに、堅調推移を維持し連日で過去最高値を更新

し、まちまちで終了。セクター別ではテクノロジー・ハード・機器、ソフトウエ

ア・サービスが上昇、エネルギーが下落した。

携帯端末のアップル（AAPL）は四半期決算で、売上高成長率見通しが予想を上回

り、メモリーコスト拡大への懸念を相殺し、買われた。化粧品メーカーのエスティ

ローダー（EL）は四半期決算で、調整後の1株当たり利益が予想を上回り、2026年通

期の業績見通しを引き上げ、さらに、業務再編で追加従業員削減計画を発表し、上

昇。フラッシュメモリ半導体メーカーの、サンディスク（SNDK）は、第4四半期決算

で調整後1株当たり利益が予想を上回り、上昇。

メディアのパラマウント・スカイダンス（PSKY）はアナリストが同社のワーナーブ

ラザース・ディスカバリー（WBD）買収を評価し、投資判断を2段階引き上げ、上

昇。石油・天然ガス生産会社のエクソンモービル（XOM）、エネルギー会社のシェブ

ロン（CVX）は四半期決算でイラン戦争による原油高が奏功し内容が予想を上回った

が、生産が低迷したほか、原油安でそれぞれ下落。

定期航空便サービス提供のスピリット・アビエーション・ホールディングスは、政

府の支援を巡る協議がまとまらず現地時間2日にも閉鎖準備と報じられた。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》