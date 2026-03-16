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3月16日本国債市場：債券先物は131円79銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:59JST 3月16日本国債市場：債券先物は131円79銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付131円11銭 高値131円34銭 安値131円04銭 引け131円04銭
2年 1.265％
5年 1.669％
10年 2.256％
20年 3.122％
16日の債券先物6月限は131円11銭で取引を開始し、131円04銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.71％、10年債は4.26％、30年債は4.89％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.98％、英国債は4.82％、オーストラリア10年債は5.00％、NZ10年債は4.72％近辺で推移。（気配値）。
[本日の主要政治・経済イベント]
・21：30 加・2月消費者物価指数（予想：前年比＋1.9％、1月：＋2.3％）
・21：30 米・3月NY連銀製造業景気指数（予想：3.9、2月：7.1）
・22：15 米・2月鉱工業生産（予想：前月比＋0.1％、1月：＋0.7％）
・23：00 米・3月NAHB住宅市場指数（2月：36％）《CS》
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