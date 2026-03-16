世界市場は「中銀ウィーク」へ　原油高と利下げ期待後退が株価の重石に

今回のニュースのポイント

・米株下落と原油価格の急騰: 先週末の米株式市場では、S&P500が週間で数%下落し、年初来安値圏に近い水準まで値を下げました。一方、イラン情勢の緊迫化により原油価格は急騰しており、コストプッシュ・インフレによる企業収益への圧迫が意識されています。

・主要中銀の政策判断に注目: 今週は17〜18日の米FOMC、18〜19日のECB理事会が相次いで開催されます。FF金利の誘導目標は3.50〜3.75%での据え置きが濃厚ですが、ドットチャート(金利見通し)における年内の利下げ回数の修正有無が焦点です。

・為替・債券市場の動向: 米長期金利の高止まりを背景にドルが底堅く推移しており、為替市場のボラティリティが高まっています。また、18〜19日には日銀の金融政策決定会合も控えており、日米欧の政策金利の行方が一斉に意識される1週間となります。

週明けの世界市場は、「地政学リスクに伴うエネルギー価格の上昇」と「主要中央銀行による金融政策の不透明感」という二つの側面が意識されています。先週末の米株式市場では、主要指数がインフレ再燃への警戒感から下落。特にS&P500が週間で数%の下落を見せ、年初来安値圏に近い水準まで値を下げたことは、直近の市場の需給バランスを反映しています。

相場の重石となっているのは、急騰が続く原油価格です。イラン情勢の緊迫化を背景とした供給懸念は、幅広い産業のコスト増に直結します。これにより、米連邦準備制度理事会(FRB)による利下げ開始時期がさらに後ろ倒しになるとの観測が強まっており、市場では金利高止まりへの警戒感が増しています。

こうしたなか、市場の焦点は17〜18日に開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)に集まっています。現在のFF金利(3.50〜3.75%)は維持されるとの見方が大勢ですが、同時に公表される経済予測(SEP)やパウエル議長の記者会見を通じて、年内の政策金利の道筋がどのように示されるかが注目されます。また、週後半にはECB理事会や日銀の金融政策決定会合も予定されており、世界的な金利水準の再評価が行われる局面に入っています。

為替市場ではドルが堅調に推移する一方、債券市場では利回りが高水準で推移し続けています。企業にとっては資金調達コストの上昇が、家計にとっては資産価格の調整がそれぞれ事実上の負担となるなか、月曜の市場は週末の重要イベントに向けたポジション調整主体の取引になるとみられます。

今週半ばにかけて相次ぐ主要指標や中銀会合の結果が、原油高という逆風下で「ソフトランディング(軟着陸)」のシナリオを維持できるかどうかの判断材料となります。投資家は、エネルギー関連銘柄やディフェンシブセクターへの資金シフトを検討しつつ、中央銀行から発せられるシグナルを精査する場面が続きます。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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