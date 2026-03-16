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3/16の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:37JST 3/16
[強弱材料]
強気材料
・SOX指数は上昇（7646.64、+3.46）
・米原油先物相場は上昇（98.71、+2.98）
・為替相場は円安・ドル高（159.60-70）
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（53819.61、-633.35）
・NYダウは下落（46558.47、-119.38）
・ナスダック総合指数は下落（22105.36、-206.62）
・シカゴ日経225先物は下落（53005、-365）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・国債買い入れオペ(日本銀行)
・3月米国ニューヨーク連銀製造業景気指数
・2月米国鉱工業生産指数
・3月米国NAHB住宅市場指数
・NVIDIA GTC AIカンファレンス&エキスポ(19日まで)
・2月中国新築住宅価格
・2月中国中古住宅価格
・2月中国小売売上高
・2月中国鉱工業生産指数
・2月中国固定資産投資(都市部)
・2月中国調査失業率
・2月中国不動産投資
・2月中国住宅不動産販売
・欧州連合（EU)外相理事会
・2月カナダ消費者物価指数
・2月インド卸売物価指数
・2月インド失業率
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル貿易収支(先週)《YY》
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