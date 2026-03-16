*08:37JST 3/16

[強弱材料]

強気材料

・SOX指数は上昇（7646.64、+3.46）

・米原油先物相場は上昇（98.71、+2.98）

・為替相場は円安・ドル高（159.60-70）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（53819.61、-633.35）

・NYダウは下落（46558.47、-119.38）

・ナスダック総合指数は下落（22105.36、-206.62）

・シカゴ日経225先物は下落（53005、-365）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・国債買い入れオペ(日本銀行)

・3月米国ニューヨーク連銀製造業景気指数

・2月米国鉱工業生産指数

・3月米国NAHB住宅市場指数

・NVIDIA GTC AIカンファレンス&エキスポ(19日まで)

・2月中国新築住宅価格

・2月中国中古住宅価格

・2月中国小売売上高

・2月中国鉱工業生産指数

・2月中国固定資産投資(都市部)

・2月中国調査失業率

・2月中国不動産投資

・2月中国住宅不動産販売

・欧州連合（EU)外相理事会

・2月カナダ消費者物価指数

・2月インド卸売物価指数

・2月インド失業率

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)

・ブラジル週次景気動向調査

・ブラジル貿易収支(先週)《YY》