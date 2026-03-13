関連記事
米国株式市場は大幅下落、中東紛争の激化・長期化や原油高を警戒
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（12日）
MAR12
Ｏ 54700（ドル建て）
Ｈ 54760
Ｌ 53530
Ｃ 53770 大証比-670（イブニング比+200）
Vol 878
MAR12
Ｏ 54705（円建て）
Ｈ 54770
Ｌ 53550
Ｃ 53790 大証比-650（イブニング比+220）
Vol 6819
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（12日）
ADR市場では、対東証比較（1ドル159.07円換算）で、ソフトバンクG＜9983＞、東京
エレクトロン＜8031＞、ディスコ＜6146＞などが下落し、全般売り優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値
比
7203 (TM.N) アイシン精機 15.07 -0.23 2397 -21.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.25 -0.21 4971 4
4
8035 (TOELY) 住友商事 34.98 -1.26 5564 -3
3
6758 (SONY.N) TDK 13.51 -0.06 2149 -23.
5
9432 (NTTYY) KDDI 16.39 -0.31 2607 -19.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.85 -0.03 907 -6.
3
6501 (HTHIY) 日立製作所 30.73 0.13 4888 -3
8
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.20 -0.84 3563 -18
5
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 3.37 4903 19
8
4063 (SHECY) 信越化学工業 19.88 0.71 6325 -7
6
8001 (ITOCY) 丸紅 338.01 -5.99 5377
2
8316 (SMFG.N) みずほFG 7.72 -0.30 6140 -4
7
8031 (MITSY) 東京エレク 119.45 -8.92 38002 -174
8
6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6363 -15
3
4568 (DSNKY) 第一三共 18.23 0.27 2900
0
9433 (KDDIY) 関西電力 8.01 0.01 2548 -3
0
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.79 -0.20 1017 -103
7
8766 (TKOMY) 三井不動産 35.00 -1.60 1856 -13.
5
7267 (HMC.N) スズキ 50.87 -1.68 2023 -13.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 17.69 -0.43 5628 -3
2
6902 (DNZOY) ファナック 19.23 -0.46 6118 -10
7
4519 (CHGCY) 中外製薬 29.37 -0.43 9344 -8
5
4661 (OLCLY) オリエンランド 17.41 -0.39 2769 -23.
5
8411 (MFG.N) オリックス 30.26 -0.97 4813 -3
2
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.08 -0.04 19216 -20
4
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.77 -0.35 5653 -1
2
7741 (HOCPY) キヤノン 27.81 -0.50 4424 -3
6
6503 (MIELY) 三菱電機 68.71 -0.24 5465 -5
8
6981 (MRAAY) 日東電工 20.46 -0.48 3255 -4
8
7751 (CAJPY) 任天堂 15.81 -0.09 10060 -9
0
6273 (SMCAY) SMC 21.41 -0.04 68114 -25
6
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.72 0.03 375 -6.
4
6146 (DSCSY) ディスコ 43.40 -1.80 69036 -220
4
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.66 -0.35 2014 -14.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 31.90 -0.77 5074 -4
6
6702 (FJTSY) 富士通 22.07 -0.19 3511 -3
4
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.52 16.92 20444 -9
6
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.61 -0.13 3375 -4
1
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.69 0.56 2019 21
8
8002 (MARUY) 三井物産 723.91 -24.09 5758 -3
4
6723 (RNECY) ルネサス 7.98 -0.25 2539 -58.
5
6954 (FANUY) 京セラ 15.94 -0.66 2536 -3
3
8725 (MSADY) 第一生命HD 17.81 -0.68 1417 -1
1
8801 (MTSFY) 三菱地所 30.25 -1.24 4812 -2
4
6301 (KMTUY) 小松製作所 44.68 -1.62 7107 -9
8
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.46 -0.15 3010 -4
6
6594 (NJDCY) 日本電産 3.58 -0.16 2278 -3
7
6857 (ATEYY) シスメックス 8.71 -0.38 1385 -21.
5
4543 (TRUMY) テルモ 12.73 -0.16 2025 -19.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.02 -0.54 1435 -1
5
（時価総額上位50位、1ドル159.07円換
算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（12日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.69 2019 218 12.1
0
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4903 198 4.2
1
2801 (KIKOY) キッコーマン 17.00 1352 37 2.8
1
2802 (AJINY) 味の素 27.96 4448 50 1.1
4
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.25 4971 44 0.8
9
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（12日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6988 (NDEKY) ゆうちょ銀行 15.20 2418 -239.5 -9.0
1
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.20 3563 -185 -4.94
7259 (ASEKY) 本田技研工業 26.09 1383 -65.5 -4.5
2
8031 (MITSY) 東京エレク 119.45 38002 -1748 -4.4
0
「米国株式市場概況」（12日）
ＮＹＤＯＷ
終値：46677.85 前日比：-739.42
始値：47242.52 高値：47242.52 安値：46662.23
年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59
前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67
Ｎａｓｄａｑ
終値：22311.98 前日比：-404.15
始値：22526.59 高値：22550.75 安値：22290.48
年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91
前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30
Ｓ＆Ｐ５００
終値：6672.62 前日比：-103.18
始値：6740.88 高値：6740.88 安値：6670.40
年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77
前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10
米30年国債 4.883％ 米10年国債 4.26％
米国株式市場は大幅下落。ダウ平均は739.42ドル安の46677.85ドル、ナスダックは4
04.15ポイント安の22311.98で取引を終了した。
イラク水域でタンカーがイランの攻撃を受けるなどイラン戦争の激化・長期化が警
戒され、寄り付き後、下落。イランの新最高指導者の声明を受け、ホルムズ海峡が
当面閉鎖される可能性が強まり原油価格が一段と上昇するに連れ、相場は続落し
た。プライベートクレジットを巡る懸念も根強くさらなる売り圧力となり、終日売
りが先行。終盤にかけて、下げ幅を拡大し、終了した。セクター別ではエネルギー
が上昇した一方、運輸が下落。
エネルギー資源会社のオキシデンタル・ペトロリアム（OXY）は原油高の恩恵を受け
た収益増期待に加え、アナリストが投資判断を2段階引き上げ、上昇。
肥料メーカーのモザイク（MOS）やCFインダストリーズ・ホールディングス（CF）は
ホルムズ海峡閉鎖による供給ひっ迫で商品価格が上昇したため利益拡大期待に、そ
れぞれ上昇。オンライン手合い系アプリケーションを提供するバンブル（BMBL）は
第4四半期決算の売上や第1四半期の見通しが予想を上回り上昇。スポーツ用品小売
りのディックス・スポーティング・グッズ（DKS）は第4四半期決算で調整後の1株利
益が予想を上回り、フットロッカーブランドの回復期待に、買われた。ディスカウ
ント小売りのダラー・ゼネラル（DG）は四半期決算で示された通期や長期見通しが
冴えず、下落。食品会社のゼネラル・ミルズ（GIS）は原料コスト高を理由にアナリ
ストが投資判断を引き下げ下落。
ソフトウエアメーカーのアドビ（ADBE）は取引終了後に第1四半期決算を発表。調整
後の1株当たり利益や第2四半期の見通しが予想を上回ったが、最高経営責任者（CE
O）の退任が発表され、時間外取引で売られている。
（Horiko Capital Management LLC）《YY》
