WTI原油「119ドルから81ドル」へ急転直下　戦争懸念を打ち消したトランプ発言の衝撃

今回のニュースのポイント

・歴史的な乱高下: イラン情勢緊迫で一時119ドルをつけた原油価格が、トランプ氏の「戦争ほぼ終了」発言を受け81ドル台へ急落。市場の「恐怖指数」のピークアウトを示唆。

・「170円台」高止まりの長期化: 政府補助金の段階的縮小と、原油価格の軟調さが相殺。国内価格が170円台で「固まる」ことで、家計の支出は耐久財(車・家電)以外で極端に絞られる傾向が続く。

・コストプッシュから「需要減退」への変質: 輸入コスト増がピークを越え、次は世界景気の冷え込みによる輸出減のリスクが浮上。エネルギー価格の落ち着きは、皮肉にも「世界景気の不透明感」を市場が織り込み始めたサインでもある。

WTI原油先物価格の動向が、世界経済の「温度感」を雄弁に物語っています。一時はイラン情勢の緊迫化を背景に1バレル=119ドルという驚異的な高値を記録しましたが、市場はわずか数日で81ドル台へと急転直下しました。きっかけはトランプ氏による「戦争はほぼ終了だ」との発言ですが、市場の深層では世界的な「需要の冷え込み」への懸念が根強く横たわっています。

国内のガソリン価格は170円台後半で高止まりしており、最新の家計調査でも「交通・通信」への支出が重石となっていることが確認されました。エネルギー価格の反落は、輸入国である日本にとってコスト低下という「吉」の側面を持ちますが、その裏側に世界的な景気後退(リセッション)の足音が潜んでいるとすれば、それは手放しでは喜べない「凶」の予兆でもあります。マーケットは今、エネルギー安を歓迎する段階から、それが示唆する「世界的な需要消失」を恐れる段階へと、パラダイムシフトを起こそうとしています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

