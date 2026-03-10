企業はなぜ経験者採用に走るのか　変わる日本の採用市場と教育コスト

今回のニュースのポイント

・即戦力ニーズの急増。ビジネスサイクルの高速化に伴い、数年かけて育てる新卒よりも、入社直後から成果を出せる経験者が優先されるようになっています。

・教育コストとリスクの回避。若手社員の離職率が高まる中、多額のコストを投じて自前で育成する従来のモデルが限界を迎えています。

・ジョブ型雇用への移行。職務内容を明確にするジョブ型採用の普及により、スキルを持つ人材が適正な評価と報酬を求めて動く、雇用の流動化が加速しています。

日本企業の採用現場で、大きな地殻変動が起きています。かつての新卒一括採用を柱としたモデルから、中途・経験者採用を主軸に置く企業が急増しています。なぜ今、企業はこれほどまでに即戦力の人材を求めているのでしょうか。

背景にあるのは、ビジネス環境の変化とスピード感の欠如に対する危機感です。デジタル化やグローバル競争が激化する中、一から社員を教育する時間的な余裕が失われています。特にITや専門職の分野では、入社直後からプロジェクトに貢献できる高いスキルを持った経験者が、企業の成長を左右する鍵となっています。

また、企業側の教育コストに対する考え方も変化しています。若手の早期離職が珍しくなくなった現在、多額の研修費を投じて育てた人材が他社へ流出するリスクは無視できません。自社で育てるよりも、既に他社で実績を積んだ人材を適切な報酬で獲得するほうが合理的であるという判断が、多くの企業で定着しつつあります。

このような変化は、日本型のメンバーシップ型雇用から、職務に基づいたジョブ型雇用への移行を裏付けるものです。転職市場の拡大は、働く側にとってもスキルを武器にキャリアを切り拓くチャンスとなります。一方で、企業には選ばれ続けるための魅力的な労働条件や環境づくりが、これまで以上に強く求められています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

