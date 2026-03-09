*18:35JST 9日の香港市場概況：ハンセン指数は3日ぶり反落、中東情勢の緊迫などを警戒

週明け9日の香港市場下落。主要90銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比348.83ポイント（1.35％）安の25408.46ポイントと3日ぶりに反落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）も46.67ポイント（0.54％）安の8581.46ポイントと反落した。

中東情勢の緊迫が長期化するとの懸念が広がり、投資家のリスク回避姿勢が強まった。指数は午前の取引で一時3.3％安まで下げ幅を拡大する場面もあった。もっとも、午後に入ると下げ幅は縮小した。中国本土との相互取引（ストックコネクト）を通じた本土投資家の資金流入が相場を下支えしたためだ。本土投資家による香港株の買い越しが観測され、指数は安値圏から持ち直す展開となった。

ハンセン指数の構成銘柄では、不動産株の売りが目立った。恒隆地産（00101/HK）は4.9％安、恒基地産（00012/HK）は4.7％安、新鴻基地産（00016/HK）は3.7％安、長江実業地産（01113/HK）は2.3％安、領展房地産投資信託基金（00823/HK）は2.1％安と軒並み下落した。中東情勢の緊迫化を背景に世界的にリスク回避姿勢が強まり、景気動向の影響を受けやすい不動産株に売りが広がった。

金融株も総じて軟調だった。HSBCホールディングス（00005/HK）は3.9％安、友邦保険（01299/HK）は4.4％安、中国平安保険（02318/HK）は3.3％安、中国銀行（香港）（02388/HK）は2.6％安と下落。加えて、香港証券取引所（00388/HK）は1.9％安、サンズ・チャイナ（01928/HK）は4.4％安など取引関連や観光関連株も弱含み、相場全体の下げを主導した。

反面、エネルギー株には買いが入った。中国海洋石油（00883/HK）は3.3％高、中国石油天然気（00857/HK）は1.9％高、中国神華能源（01088/HK）は2.6％高と上昇した。中東情勢の緊迫を受けて原油価格の上昇観測が広がり、資源関連株への資金流入が目立った。また、比亜迪（01211/HK）は3.5％高、メイトゥアン（03690/HK）は2.3％高、蒙牛乳業（02319/HK）は2.2％高といった一部の成長株や消費関連株にも押し目買いが入り、指数の下げ幅縮小に寄与した。

中国本土市場は3日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前営業日比0.67％安の4096.60ポイントで取引を終了した。《AK》