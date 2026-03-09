*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、中消費者物価指数、独鉱工業生産指数など

＜国内＞

08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(1月) 2.98％ 2.4％

08:30 実質賃金総額(1月) 1.1％ -0.1％

08:50 貸出動向 銀行計(2月) 4.9％

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(2月) 4.5％

08:50 国際収支(経常収支)(1月) 1兆718億円 7288億円

14:00 景気一致指数(1月) 114.3

14:00 景気先行CI指数(1月) 113.1 111.0

15:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(季調済)(2月) 50.6 50.1

15:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(季調済)(2月) 48.1 47.6



＜海外＞

10:30 中・消費者物価指数(2月) 0.9％ 0.2％

10:30 中・生産者物価指数(2月) -1.1％ -1.4％

16:00 独・鉱工業生産指数(1月) 1.0％ -1.9％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.1％

20:25 ブ・週次景気動向調査

24:00 米・ニューヨーク連銀インフレ期待調査(2月) 3.09％

27:00 ブ・貿易収支(先週) 20.71億ドル



中・資金調達総額(2月、14日までに) 9兆2200億元 7兆2200億元

中・マネーサプライ(2月、14日までに)

中・元建て新規貸出残高(2月、14日までに) 5兆6100億元 4兆7100億元

欧・ユーロ圏財務相会合



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》