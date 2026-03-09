ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、中消費者物価指数、独鉱工業生産指数など

2026年3月9日 06:30

*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、中消費者物価指数、独鉱工業生産指数など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(1月)　2.98％　2.4％
08:30　実質賃金総額(1月)　1.1％　-0.1％
08:50　貸出動向 銀行計(2月)　　4.9％
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(2月)　　4.5％
08:50　国際収支(経常収支)(1月)　1兆718億円　7288億円
14:00　景気一致指数(1月)　　114.3
14:00　景気先行CI指数(1月)　113.1　111.0
15:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(季調済)(2月)　50.6　50.1
15:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(季調済)(2月)　48.1　47.6


＜海外＞
10:30　中・消費者物価指数(2月)　0.9％　0.2％
10:30　中・生産者物価指数(2月)　-1.1％　-1.4％
16:00　独・鉱工業生産指数(1月)　1.0％　-1.9％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.1％
20:25　ブ・週次景気動向調査
24:00　米・ニューヨーク連銀インフレ期待調査(2月)　　3.09％
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　20.71億ドル


中・資金調達総額(2月、14日までに)　9兆2200億元　7兆2200億元

中・マネーサプライ(2月、14日までに)

中・元建て新規貸出残高(2月、14日までに)　5兆6100億元　4兆7100億元

欧・ユーロ圏財務相会合


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

