*15:43JST 日米の注目経済指標：2月米消費者物価コア指数1月実績を下回る可能性

3月9日－13日発表予定の経済指標予想については以下の通り。

■9日（月）午前8時50分発表予定

○(日)1月経常収支-予想：＋10718億円

参考となる12月実績は＋7288億円。海外への配当金の支払い増加で黒字幅は予想を下回った。1月については第一次所得収支の黒字額は12月実績を上回る可能性があるため、経常黒字額は12月実績を上回る可能性がある。

■10日（火）午前8時50分発表予定

○(日)10-12月期国内総生産改定値-予想：前期比年率＋1.2％

3月3日に発表した法人企業統計を参考にすると、設備投資の伸びがまずまず順調だったことから、前期比年率＋1.0％程度と速報値からの上方改定が見込まれる。

■11日（水）午後9時30分発表予定

○(米)2月消費者物価コア指数-予想：前年比＋2.4％

参考となる1月実績は前年比＋2.5％。財の価格の上昇率は鈍化したが、サービス価格の上昇率は変化がなかった。2月についてもこの状況は変わらないとみられ、コアインフレ率は1月実績並みの水準となる可能性もあり得る。

■13日（金）午後9時30分発表予定

○（米)1月コアPCE価格指数-予想：前年比＋3.1％

参考となる12月実績は前年同月比＋3.0％で伸び率は11月実績を上回った。財の価格上昇が要因。1月については財、サービスの価格の伸びが12月と差のない水準となる可能性があるため、コア指数の伸びも12月実績に近い水準となる可能性がある

○その他の主な経済指標の発表予定

・9日（月）：（中）2月消費者物価指数

・10日（火）：（中）2月貿易収支、（米）2月中古住宅販売件数

・13日（金）：（加）2月失業率、（米）1月耐久財受注、（米）1月JOLT求人件数、（米）3月ミシガン大学消費者信頼感指数《FA》