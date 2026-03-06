関連記事
三陽商会 2026年2月月次概況
記事提供元：フィスコ
*13:02JST 三陽商会---2026年2月月次概況
三陽商会＜8011＞は5日、2026年2月の月次概況を発表した。
2月のアパレル市況は寒暖差の激しい気象条件の影響を受け、春物商品の動きが伸び悩んだことに加え、中国客による訪日自粛の影響でインバウンド売上の不振が続き、全体として低調な推移となった。
同社では百貨店・直営店などのプロパー販路において、ニットやカットソーを中心とした春物商品の販売が好調に推移し、前年を上回った。一方で、秋冬物セール販売はシーズン終盤に入りコートやアウターなど主力商品の在庫不足が生じたこともあり伸び悩んだ。特にECやアウトレットなどセール販路の販売が前年を大きく下回ったことが影響し、全体売上は前年を下回る結果となった。
販売チャネル別では、百貨店・直営店・アウトレットなどリアル店舗が前年同月比95％、EC・通販が同91％となった。これにより全社売上高は同94％となった。
ブランド別前年比では、「MACKINTOSH LONDON」が99％、「MACKINTOSH PHILOSOPHY」が101％、「Paul Stuart」が96％、「EPOCA」が100％、婦人服が98％、「LOVELLESS」が102％となった。「コーポレート」は117％の成長を記録し、好調を維持した。《KM》
スポンサードリンク