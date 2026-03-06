ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続伸、ファーストリテが1銘柄で約55円分押し上げ

2026年3月6日 12:53

フィスコ

*12:53JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は続伸、ファーストリテが1銘柄で約55円分押し上げ
6日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり117銘柄、値下がり106銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は小幅続伸。211.98円高の55490.04円（出来高概算11億4830万株）で前場の取引を終えている。

5日の米国株式市場は大幅反落。ダウ平均は784.67ドル安の47954.74ドル、ナスダックは58.49ポイント安の22748.99で取引を終了した。中東紛争の激化や原油高が警戒され、投資家心理が悪化し、寄り付き後、下落。イランが報復攻撃を激化させると表明したため混乱拡大を警戒した売りや原油価格が80ドルを上回ると、一段と売られた。政府がAI（人工知能）半導体輸出規制案を準備しているとの報もハイテクの重しとなり、大幅下落。終盤にかけ、対イラン攻撃による原油、ガソリン価格の急騰への対応策をトランプ政権が検討しているとの報道で、原油が上げどまると、株式相場も下げ止まり終了。セクター別ではソフトウエア・サービスが上昇、運輸が下落した。

米株式市場の動向を横目に、6日の日経平均は603.46円安の54674.60円と反落して取引を開始した。前日の米株安を受けて売り先行となったものの、寄り付き後は押し目買いが入り次第に下げ幅を縮小。その後は半導体関連株や値がさ株の一角に買いが入り、指数を押し上げる展開となった。為替市場では円安基調が意識され、輸出関連株の下支え要因となったほか、個別材料株への物色も見られ、前場後半には日経平均がプラス圏に浮上し前引けを迎えた。全体としては売り一巡後に買い直される底堅い値動きとなった。

個別では、ファーストリテイリング＜9983＞、ソフトバンクグループ＜9984＞、アドバンテスト＜6857＞、テルモ＜4543＞、コナミグループ＜9766＞、ソニーグループ＜6758＞、リクルートホールディングス＜6098＞、ファナック＜6954＞、TDK＜6762＞、トレンドマイクロ＜4704＞、野村総合研究所＜4307＞、ベイカレント＜6532＞、ディスコ＜6146＞などの銘柄が上昇。

一方、フジクラ＜5803＞、東京エレクトロン＜8035＞、イビデン＜4062＞、レーザーテック＜6920＞、豊田通商＜8015＞、伊藤忠商事＜8001＞、三菱商事＜8058＞、KDDI<9433>、三菱電機<6503>、三井金属<5706>、住友電気工業<5802>、日立建機<6305>、大塚ホールディングス<4578>などの銘柄が下落。

東証33業種では、サービス業、情報・通信業、その他製品、精密機器などが上昇。一方で、非鉄金属、鉱業、建設業、海運業、倉庫・運輸関連業などが下落した。半導体関連を含む電気機器や精密機器の上昇が指数を下支えする一方、資源関連や素材株には利益確定の売りが見られた。

値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約55円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、アドバンテスト＜6857＞、テルモ＜4543＞、コナミG＜9766＞、ソニーG＜6758＞、リクルートHD＜6098＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはフジクラ＜5803＞となり1銘柄で日経平均を約51円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、豊田通商＜8015＞、イビデン＜4062＞、中外薬<4519>、レーザーテック＜6920＞、KDDI<9433>などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　55490.04(+211.98)

値上がり銘柄数 117(寄与度+472.28)
値下がり銘柄数 106(寄与度-260.30)
変わらず銘柄数 2


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 65050　 690　 55.35
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 3931　 67　 53.75
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 25720　 185　 49.47
＜4543＞　テルモ　　　　　　　2067.5　 92　 24.60
＜9766＞　コナミG　　　　　　　20010　 585　 19.55
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3478　 98　 16.38
＜6098＞　リクルートHD　　　　 7074　 149　 14.94
＜6954＞　ファナック　　　　　　6334　 81　 13.54
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2215　 21　 10.53
＜4704＞　トレンドマイクロ　　　5583　 297　 9.93
＜4307＞　野村総合研究所　　　　4424　 287　 9.59
＜6532＞　ベイカレント　　　　　4837　 266　 8.89
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 72960　 1300　 8.69
<6367>　ダイキン工業　　　　 19825　 225　 7.52
<7974>　任天堂　　　　　　　　8788　 211　 7.05
<6971>　京セラ　　　　　　　　2642　 23.5　 6.28
<7832>　バンナムHD　　　　　 4143　 62　 6.22
<6702>　富士通　　　　　　　　3680　 184　 6.15
<7453>　良品計画　　　　　　　3559　 86　 5.75
<3382>　7＆iHD　　　　　　 2062.5　 56.5　 5.67


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 24770　 -1550　-51.81
＜8035＞　東エレク　　　　　　 41480　 -240　-24.07
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　6267　 -190　-19.05
＜4062＞　イビデン　　　　　　　7906　 -193　-12.90
<4519>　中外製薬　　　　　　　9619　 -108　-10.83
＜6920＞　レーザーテック　　　 32830　 -720　 -9.63
<9433>　KDDI　　　　　　　2655　 -24　 -9.63
＜8001＞　伊藤忠商事　　　　　　2078　 -30.5　 -5.10
<5802>　住友電気工業　　　　　9824　 -151　 -5.05
＜8058＞　三菱商事　　　　　　　5067　 -47　 -4.71
<6503>　三菱電機　　　　　　　5482　 -136　 -4.55
<5706>　三井金属鉱業　　　　 32840　 -1330　 -4.45
<6305>　日立建機　　　　　　　5963　 -131　 -4.38
<4578>　大塚HD　　　　　　　 10040　 -130　 -4.35
<6988>　日東電工　　　　　　　3314　 -25　 -4.18
<1802>　大林組　　　　　　　　3970　 -124　 -4.14
<5713>　住友金属鉱山　　　　 10290　 -245　 -4.09
<8053>　住友商事　　　　　　　5856　 -97　 -3.24
<1801>　大成建設　　　　　　 18130　 -430　 -2.87
<6976>　太陽誘電　　　　　　　4282　 -85　 -2.84《CS》

