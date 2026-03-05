1000円高は転換点か　明日以降の成否を分ける「3つの指標」

【今回のニュースのポイント】

・1000円高の質を問う:大幅高を達成したものの、前場の高値からは押し戻されて引けた「しこり」が明日どう動くかが焦点。

・出来高による検証:株価の上昇が、真に活発な売買(実需)を伴っているかどうか。出来高が細い中での上昇は、逆回転も速い傾向にあります。

・外部環境の再確認:今晩の米国市場の反応、特に長期金利の動向が、明日の東京市場の「確信度」を決定づけます。

日経平均株価は、前日比1,032.52円高という記録的な反発を見せました。昨日の絶望感を打ち消すような強さに見えますが、投資家が最も知りたいのは「この強さは本物か」という一点に集約されます。

この反発に対して感じる違和感は、価格が急回復した一方で、市場全体の足取りが依然として「他律的(外部要因任せ)」であることです。 今日の上昇の多くは、米株高と全人代という外部の追い風に乗ったものであり、日本独自の成長シナリオが語られたわけではありません。専門用語で言えば、この動きは「織り込み(事前反映)」の性格が強く、今晩の米国市場で期待通りの展開にならなければ、明日の朝には再び梯子を外されるリスクを抱えています。

今後、この反発が本物の転換点となるための条件は3つあります。第一に、上昇局面での「出来高(売買の多さ)」の増加です。実需の買いが伴えば、下値は堅くなります。第二に、為替の安定。そして第三に、米国の長期金利が落ち着きを見せることです。これらが揃って初めて、慎重な中長期投資家は「確信」を持って市場に戻ってきます。

短期的なボラティリティで利益を追う短期トレーダーにとって、現在の乱高下はチャンスですが、一般の資産形成層にとっては、まだ「様子見」が賢明な局面と言えるでしょう。明日の寄り付き、そして前場の動きが、今日の上昇を「自律反発の徒花」で終わらせるのか、「強気への号砲」に変えるのか。市場の真価が問われるのは、今日ではなく明日です。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

■関連記事

・全人代「4.5～5.0%」の波紋。期待と不安が交錯する目標値の真実

・日経平均が上がっても食卓が冷え込む構造。資産格差が拡大し続ける理由

・手のひらを返す市場の熱狂。数日前の「暴落の恐怖」はどこへ消えたのか

