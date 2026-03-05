関連記事
*10:18JST 出来高変化率ランキング（9時台）～岡野バル、メドレックスなどがランクイン
岡野バル＜6492＞がランクイン（9時15分時点）。急反発。前々日に520円（5.0％）
安、前日に670円（6.8％）安と前日まで大幅続落しており、本日は押し目買いが活
発となっているようだ。2月6日に発表した第1四半期決算は、営業利益が5.76億円
（前年同期比3.2倍）。通期予想に対する第1四半期の進捗率は59％と高く、業績面
での安心感もあるもよう。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月5日 9:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4586＞ メドレックス 7362500 64303.22 272.06% 0.2736%
＜1599＞ iFJPX400 1413 19746.042 269.95% -0.0077%
＜157A＞ Gモンスター 330100 148803.56 143.94% 0.1506%
＜2590＞ DyDo 440800 339295.26 123.9% 0.1196%
＜8912＞ エリアクエスト 4362900 263100.94 106.12% 0.1849%
＜7347＞ マーキュリアHD 152300 49690.22 75.92% 0.047%
＜4933＞ Ine 512900 274797.66 68.51% 0.0523%
＜1619＞ NF建設資 4162 103091.084 61.82% 0.0328%
＜2624＞ iF225年4 105348 307581.042 54.79% 0.0414%
＜1473＞ Oneトピクス 63200 132783.436 51.97% 0.0362%
＜4151＞ 協和キリン 2610100 3601044.36 38.11% -0.0309%
＜233A＞ iFインドN 61122 72755.62 33.13% -0.001%
＜3733＞ ソフトウェアサー 4500 43685.6 32.3% 0.0358%
＜2630＞ MXS米株ヘ 6420 61508.898 28.21% 0.0162%
＜2525＞ NZAM225 2061 86501.414 24.46% 0.0412%
＜2288＞ 丸大食 302800 477624 22.89% 0.0159%
＜2338＞ クオンタムS 4507600 405894.76 22.63% 0.268%
＜1397＞ SMDAM225 3954 160234.588 20.8% 0.0411%
＜5933＞ アルインコ 136500 126041.24 18.22% 0.0409%
<1569> TPX－1倍 288890 166341.142 17.1% -0.0416%
<2084> 日本高配 37506 96112.636 14.98% 0.0294%
<354A> iF高配50 126317 269640.237 13.73% -0.0032%
<2237> iF500ダ 1483 130769.548 7.99% 0.0339%
<475A> ギミック 30000 29879.86 7.02% 0.0454%
<1578> 上場225M 18346 84118.986 6.58% 0.0385%
＜6492＞ 岡野バル 48400 486454.4 5.06% 0.1648%
<2239> SPレバ2倍 2951 60063.633 3.39% 0.0348%
<213A> 上日経半 666630 212011.236 3.07% 0.0647%
<5834> SBIリーシンク 63500 314451.4 2.48% 0.0646%
<3470> マリモリート 1333 138573.32 0.81% 0.0276%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
