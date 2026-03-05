*10:18JST 出来高変化率ランキング（9時台）～岡野バル、メドレックスなどがランクイン

岡野バル＜6492＞がランクイン（9時15分時点）。急反発。前々日に520円（5.0％）

安、前日に670円（6.8％）安と前日まで大幅続落しており、本日は押し目買いが活

発となっているようだ。2月6日に発表した第1四半期決算は、営業利益が5.76億円

（前年同期比3.2倍）。通期予想に対する第1四半期の進捗率は59％と高く、業績面

での安心感もあるもよう。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [3月5日 9:15 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4586＞ メドレックス 7362500 64303.22 272.06% 0.2736%

＜1599＞ iFJPX400 1413 19746.042 269.95% -0.0077%

＜157A＞ Gモンスター 330100 148803.56 143.94% 0.1506%

＜2590＞ DyDo 440800 339295.26 123.9% 0.1196%

＜8912＞ エリアクエスト 4362900 263100.94 106.12% 0.1849%

＜7347＞ マーキュリアHD 152300 49690.22 75.92% 0.047%

＜4933＞ Ine 512900 274797.66 68.51% 0.0523%

＜1619＞ NF建設資 4162 103091.084 61.82% 0.0328%

＜2624＞ iF225年4 105348 307581.042 54.79% 0.0414%

＜1473＞ Oneトピクス 63200 132783.436 51.97% 0.0362%

＜4151＞ 協和キリン 2610100 3601044.36 38.11% -0.0309%

＜233A＞ iFインドN 61122 72755.62 33.13% -0.001%

＜3733＞ ソフトウェアサー 4500 43685.6 32.3% 0.0358%

＜2630＞ MXS米株ヘ 6420 61508.898 28.21% 0.0162%

＜2525＞ NZAM225 2061 86501.414 24.46% 0.0412%

＜2288＞ 丸大食 302800 477624 22.89% 0.0159%

＜2338＞ クオンタムS 4507600 405894.76 22.63% 0.268%

＜1397＞ SMDAM225 3954 160234.588 20.8% 0.0411%

＜5933＞ アルインコ 136500 126041.24 18.22% 0.0409%

<1569> TPX－1倍 288890 166341.142 17.1% -0.0416%

<2084> 日本高配 37506 96112.636 14.98% 0.0294%

<354A> iF高配50 126317 269640.237 13.73% -0.0032%

<2237> iF500ダ 1483 130769.548 7.99% 0.0339%

<475A> ギミック 30000 29879.86 7.02% 0.0454%

<1578> 上場225M 18346 84118.986 6.58% 0.0385%

＜6492＞ 岡野バル 48400 486454.4 5.06% 0.1648%

<2239> SPレバ2倍 2951 60063.633 3.39% 0.0348%

<213A> 上日経半 666630 212011.236 3.07% 0.0647%

<5834> SBIリーシンク 63500 314451.4 2.48% 0.0646%

<3470> マリモリート 1333 138573.32 0.81% 0.0276%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》