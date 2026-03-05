ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～岡野バル、メドレックスなどがランクイン

2026年3月5日 10:18

記事提供元：フィスコ

岡野バル＜6492＞がランクイン（9時15分時点）。急反発。前々日に520円（5.0％）
安、前日に670円（6.8％）安と前日まで大幅続落しており、本日は押し目買いが活
発となっているようだ。2月6日に発表した第1四半期決算は、営業利益が5.76億円
（前年同期比3.2倍）。通期予想に対する第1四半期の進捗率は59％と高く、業績面
での安心感もあるもよう。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月5日　9:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4586＞ メドレックス　　　 7362500 　64303.22　 272.06% 0.2736%
＜1599＞ iFJPX400　　1413 　19746.042　 269.95% -0.0077%
＜157A＞ Gモンスター　　　　330100 　148803.56　 143.94% 0.1506%
＜2590＞ DyDo　　　　　　440800 　339295.26　 123.9% 0.1196%
＜8912＞ エリアクエスト　　　4362900 　263100.94　 106.12% 0.1849%
＜7347＞ マーキュリアHD　　152300 　49690.22　 75.92% 0.047%
＜4933＞ Ine　　　　　　　512900 　274797.66　 68.51% 0.0523%
＜1619＞ NF建設資　　　　　4162 　103091.084　 61.82% 0.0328%
＜2624＞ iF225年4　　　105348 　307581.042　 54.79% 0.0414%
＜1473＞ Oneトピクス　　　63200 　132783.436　 51.97% 0.0362%
＜4151＞ 協和キリン　　　　　2610100 　3601044.36　 38.11% -0.0309%
＜233A＞ iFインドN　　　　61122 　72755.62　 33.13% -0.001%
＜3733＞ ソフトウェアサー　　4500 　43685.6　 32.3% 0.0358%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　6420 　61508.898　 28.21% 0.0162%
＜2525＞ NZAM225　　　2061 　86501.414　 24.46% 0.0412%
＜2288＞ 丸大食　　　　　　　302800 　477624　 22.89% 0.0159%
＜2338＞ クオンタムS　　　　4507600 　405894.76　 22.63% 0.268%
＜1397＞ SMDAM225　　3954 　160234.588　 20.8% 0.0411%
＜5933＞ アルインコ　　　　　136500 　126041.24　 18.22% 0.0409%
<1569> TPX－1倍　　　　288890 　166341.142　 17.1% -0.0416%
<2084> 日本高配　　　　　　37506 　96112.636　 14.98% 0.0294%
<354A> iF高配50　　　　126317 　269640.237　 13.73% -0.0032%
<2237> iF500ダ　　　　1483 　130769.548　 7.99% 0.0339%
<475A> ギミック　　　　　　30000 　29879.86　 7.02% 0.0454%
<1578> 上場225M　　　　18346 　84118.986　 6.58% 0.0385%
＜6492＞ 岡野バル　　　　　　48400 　486454.4　 5.06% 0.1648%
<2239> SPレバ2倍　　　　2951 　60063.633　 3.39% 0.0348%
<213A> 上日経半　　　　　　666630 　212011.236　 3.07% 0.0647%
<5834> SBIリーシンク　　63500 　314451.4　 2.48% 0.0646%
<3470> マリモリート　　　　1333 　138573.32　 0.81% 0.0276%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

