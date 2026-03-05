*08:43JST 3/5

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（48739.41、+238.14）

・ナスダック総合指数は上昇（22807.48、+290.79）

・SOX指数は上昇（7914.48、+149.60）

・シカゴ日経225先物は上昇（56370、+2120）

・米原油先物相場は上昇（74.66、+0.10）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（54245.54、-2033.51）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・対外・対内証券投資(先週)

・連合が26年春季生活闘争(春闘)の要求集計結果公表

・1月豪州貿易収支

・2月スイス失業率

・1月ユーロ圏小売売上高

・1月ブラジル全国失業率

・1月米国輸入物価指数

・米国新規失業保険申請件数(先週)

・2月ブラジル貿易収支

・中国全国人民代表大会(全人代、国会に相当)が開幕

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁がグローバルリスク関連のイベントで講演《YY》