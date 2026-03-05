関連記事
3/5の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:43JST 3/5
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（48739.41、+238.14）
・ナスダック総合指数は上昇（22807.48、+290.79）
・SOX指数は上昇（7914.48、+149.60）
・シカゴ日経225先物は上昇（56370、+2120）
・米原油先物相場は上昇（74.66、+0.10）
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（54245.54、-2033.51）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・対外・対内証券投資(先週)
・連合が26年春季生活闘争(春闘)の要求集計結果公表
・1月豪州貿易収支
・2月スイス失業率
・1月ユーロ圏小売売上高
・1月ブラジル全国失業率
・1月米国輸入物価指数
・米国新規失業保険申請件数(先週)
・2月ブラジル貿易収支
・中国全国人民代表大会(全人代、国会に相当)が開幕
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁がグローバルリスク関連のイベントで講演《YY》
