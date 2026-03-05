トレンドマイクロ、警察庁推奨の詐欺対策アプリ「詐欺バスター　Lite」公開へ

■警察庁データベースと独自情報を連携し詐欺電話を検知

トレンドマイクロ<4704>(東証プライム)は3月4日、警察庁推奨の特殊詐欺対策アプリ「トレンドマイクロ 詐欺バスター Lite」を3月5日に公開すると発表した。同アプリは「特殊詐欺対策アプリに係る警察庁推奨制度」において「警察庁推奨アプリ」として選定されたもので、無料で提供される。対象OSはAndroid11以上、iOS16以上である。

近年、ニセ警察詐欺や還付金詐欺など特殊詐欺は巧妙化・多様化しており、警察庁の統計でも認知件数や被害額は増加傾向にある。こうした状況を受け、警察庁は2025年12月、国際電話の着信ブロックや詐欺手口の注意喚起機能を備えたスマートフォン向けアプリを認定する制度を開始。官民連携による被害防止対策を進めている。同社もこれまで警視庁など都道府県警察と協業し、詐欺対策やセキュリティ啓発を進めてきた。

新アプリは警察庁の詐欺電話データベースと同社独自のデータベースを組み合わせ、詐欺電話や迷惑電話、国際電話への発着信時に警告表示を行うほか、自動切断機能にも対応する。データベースは公的機関との連携や同社のセキュリティ技術を基に随時更新される。また、防犯情報や詐欺関連ニュースの通知機能も備え、利用者が最新の詐欺手口を把握できる仕組みとした。官民一体の対策を通じ、特殊詐欺被害の防止と社会全体の防犯意識向上を図る。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

