*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：反発か

本日の東証グロース市場250指数先物は、反発を予想する。前日4日のダウ平均は238.14ドル高の48739.41ドル、ナスダックは290.79ポイント高の22807.48で取引を終了した。トランプ政権の一律関税や中東情勢を睨み、寄り付き後、まちまち。その後、原油価格の安定や、プライベートクレジットへの懸念が緩和したため投資家心理が改善し、相場は上昇に転じた。民間のADP雇用統計やISM非製造業景況指数の強い結果も好感され、続伸。終日堅調に推移し、終了した。上昇した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は反発を予想する。米株高や夜間取引の上昇で、買い優勢のスタートが見込まれるほか、日本市場全般が先行して売り込まれた印象も強く、潜在的な買い戻しニーズは高そうだ。日足チャートでは、一目均衡表の先行スパン（雲）上限で目先の底を付けた印象がある一方、パラボリックが陰転したため、上値が重くなる可能性も強く、ボラティリティの高い展開が予想される。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比21pt高の727ptで終えている。上値のメドは740pt、下値のメドは715ptとする。《SK》