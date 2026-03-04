*16:01JST 3月4日本国債市場：債券先物は132円83銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付132円67銭 高値133円07銭 安値132円59銭 引け132円83銭

2年 1.219％

5年 1.564％

10年 2.104％

20年 2.949％



3日の債券先物3月限は132円67銭で取引を開始し、132円83銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.51％、10年債は4.07％、30年債は4.72％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.75％、英国債は4.47％、オーストラリア10年債は4.74％、NZ10年債は4.39％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・16：30 スイス・2月消費者物価指数（予想：）

・18：00 ユーロ圏・2月サービス業PMI改定値（速報値：51.8）

・19：00 ユーロ圏・1月生産者物価指数（予想：前年比－2.6％、12月：－2.1％）

・19：00 ユーロ圏・1月失業率（予想：6.2％、12月：6.2％）

・22：15 米・2月ADP雇用統計（予想：前月比＋4.2万人、1月：＋2.2万人）

・23：45 米・2月サービス業PMI改定値（速報値：52.3）

・24：00 米・2月ISM非製造業景況指数（予想：53.8、1月：53.8）

・4：00 地区連銀経済報告



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》