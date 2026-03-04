*14:09JST 日経平均VIは大幅に上昇、連日の株価大幅安で警戒感強まる

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比＋26.32（上昇率87.79％）の56.30と大幅に上昇している。なお、今日ここまでの高値は64.21、安値は33.66。

昨日の米株式市場で主要指数が下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落、日経VIは上昇して始まった。イスラエルと米国によるイラン攻撃が長期化するとの懸念が根強く、リスク回避ムードが一段と強くなった。日経225先物は昨日までの続落で2950円下落しており、連日の株価大幅安で、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードがさらに高まり、日経VIは上昇幅を拡している。



【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。《SK》