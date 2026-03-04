*09:05JST 日経平均は1366円安、寄り後は下げ幅拡大

日経平均は1366円安（9時5分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。イスラエルと米国によるイラン攻撃が長期化するとの懸念が根強く、投資家心理を慎重にさせた。また、昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。中でも、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が4.58％下落と、ダウ平均（0.83％下落）やナスダック総合指数（1.02％下落）と比べ下落率が大きく、東京市場で半導体関連株の買い手控え要因となった。一方、昨日の米株式市場で主要指数が下落したが、一時1,200ドルを超す下げとなったダウ平均が下げ渋るなど、下値の堅い展開だったことが東京市場で一定の安心感となった。また、トランプ米大統領がホルムズ海峡を通過するタンカーを米海軍が護衛すると表明したことを受け、原油価格上昇に対する警戒感がやや和らいだ。さらに、日経平均が昨日までの続落で2,500円を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。《SK》