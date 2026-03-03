資源リスクと日本株の分岐点　政府備蓄より重要な「企業の利益転嫁力」を読み解く

地政学リスクが再燃するたび、SNSや掲示板には「原油高騰」「レアアース停止」といった言葉が躍り、投資家心理を揺さぶる。

しかし株式市場は、「在庫があるから安心」という単純な論理では動かない。相場が織り込むのは、供給の有無よりも「価格（コスト）の持続性」と「企業の価格転嫁力」、そして「不確実性」だ。

本記事では、石油・LNG・重要鉱物の性質の違いを整理し、日本株への波及経路をセクター別・時間軸別に読み解く。

政府備蓄が守るのは、供給が完全に途絶した際の「時間」だ。しかし、企業の業績を左右するのは、供給停止そのものよりも、高騰したコストを「どれだけ価格に転嫁できるか」という利益率の防衛戦だ。

■1. 資源ごとの特性と株式市場への伝播

・石油: 備蓄は厚いが価格プレミアムは消えない

石油は国家備蓄が最も整備されているが、価格変動リスクをゼロにはできない。備蓄放出は「数量不安」を和らげるショック緩和材にはなるが、高止まりする価格は幅広い業種のコストをじわじわと圧迫する。

・LNG: 備蓄制約とスポット価格の衝撃

LNGは石油と異なり長期保存が難しく、民間の在庫も数週間分に留まる。需給が逼迫しスポット価格が急騰すると、燃料費調整制度による「タイムラグ」を伴って、電力・ガス会社の利益を一時的に大きく削る「期ずれ」要因となる。

・重要鉱物: 在庫より「輸出規制」がボトルネック

レアアースや半導体用希ガス、リチウム等は、価格以上に「物理的に届かない」リスクが致命傷となる。ここでは政府備蓄の量よりも、特定国への依存度や、代替材料・リサイクル技術を持つ企業の優位性が投資テーマ化する。

■2. セクター別影響マップ:勝ちやすい構造・負けやすい構造

【追い風】資源開発・商社・海運（条件付き）

資源開発・石油元売り: 市況上昇が直接の収益源。

総合商社: 多角的な権益とトレーディング機能でリスクを分散。

海運: 運賃上昇はプラスだが、燃料（C重油）高騰というコスト増との「綱引き」に注目。

【逆風】電力・ガス・化学・陸運・小売

電力・ガス: 燃料費調整制度による転嫁の遅れが利益を圧迫。

化学・陸運: 原料安・燃料安を前提としたビジネスモデルほど、マクロの逆風に弱い。

小売・外食: 電気代・物流費が広範に上がり、客単価への転嫁力が試される。

【分岐点】自動車・機械（為替×部材制約）

円安による輸出メリットがある一方、重要鉱物の供給制約が起きれば「売るモノが作れない」リスクに直面する。調達先の分散が進んでいる企業ほど、株価の耐性が高くなる。

■3. 投資家向けチェックリスト:冷静な判断軸を持つために

・「資源高+円安」の同時進行を警戒せよ

日本企業にとって最悪のシナリオは、資源価格の上昇を円安が増幅させる局面だ。輸入コストがダブルパンチで効くため、内需株には特に厳しい環境となる。

・政府備蓄ニュースは「放出のタイミング」を見る

放出決定は短期的には売り材料（材料出尽くし）になることも多いため、事実で動くか、思惑で動くかの見極めが必要だ。

・「断定」と「煽り」から距離を置く

SNSの「最悪シナリオ」に惑わされず、保有銘柄の「営業利益率へのインパクト」を定量的（%）に予測する。

■まとめ|「備蓄」より「構造」を見よ

現代の資源リスクは複雑だ。ニュースを見たら「危機か安全か」の2択ではなく、どの経路でコストが上がり、どの企業がそれを跳ね返せるかを見に行くのが正解だ。資源リスクは「当てるゲーム」ではなく、ポートフォリオを「耐える設計」にするゲームなのだ。（記事：岩谷栄一郎・記事一覧を見る）