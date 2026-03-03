関連記事
3/3の強弱材料
*08:45JST 3/3
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（22748.86、+80.65）
・SOX指数は上昇（8137.36、+38.99）
・為替相場は円安・ドル高（157.30-40）
・米原油先物相場は上昇（71.23、+4.21）
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（58057.24、-793.03）
・NYダウは下落（48904.78、-73.14）
・シカゴ日経225先物は下落（57690、-310）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・1月失業率
・1月有効求人倍率
・10-12月期法人企業統計
・2月マネタリーベース
・片山財務相があいさつ
・植田日銀総裁があいさつ
・FIN/SUM(フィンサム)2026(6日まで)
・2月米国自動車販売(4日までに)
・米国ニューヨーク連銀総裁が基調講演
・米国ミネアポリス連銀総裁が講演
・2月ユーロ圏消費者物価指数
・10-12月期豪州経常収支
・2月ブラジルFIPE消費者物価指数
・10-12月期ブラジルGDP《YY》
