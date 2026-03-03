*08:45JST 3/3

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（22748.86、+80.65）

・SOX指数は上昇（8137.36、+38.99）

・為替相場は円安・ドル高（157.30-40）

・米原油先物相場は上昇（71.23、+4.21）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（58057.24、-793.03）

・NYダウは下落（48904.78、-73.14）

・シカゴ日経225先物は下落（57690、-310）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・1月失業率

・1月有効求人倍率

・10-12月期法人企業統計

・2月マネタリーベース

・片山財務相があいさつ

・植田日銀総裁があいさつ

・FIN/SUM(フィンサム)2026(6日まで)

・2月米国自動車販売(4日までに)

・米国ニューヨーク連銀総裁が基調講演

・米国ミネアポリス連銀総裁が講演

・2月ユーロ圏消費者物価指数

・10-12月期豪州経常収支

・2月ブラジルFIPE消費者物価指数

・10-12月期ブラジルGDP《YY》