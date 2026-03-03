関連記事
前日に動いた銘柄 part2 JMACS、アミファ、重松製作所など
銘柄名<コード2日終値⇒前日比
CCIグループ＜7381＞ 999 -55
地銀株安に連れ安。
百五銀行＜8368＞ 1624 -76
先週末に上昇も目立った地銀株で。
シンプレクスHD＜4373＞ 814 -49
金融関連株安の流れが波及か。
しずおかFG＜5831＞ 2960 -184
他の地銀大手行同様に売り集まる。
パーク24＜4666＞ 2085 -165
第1四半期は営業減益決算に。
TOYO TIRE＜5105＞ 4563 -264
タイヤ株には原油高嫌気の動き強まる。
JSP＜7942＞ 2763 -153
原油高のマイナス影響など懸念。
九州FG＜7180＞ 1271.5 -66.5
地銀株大幅安の流れに押される。
西日本フィナンシャルホールディングス＜7189＞ 4231 -223
銀行株全面安の流れとなり。
ニデック＜6594＞ 2336 -126
新規材料観測されないが地合い悪化に押され。
Trail＜3358＞ 151 +50
新中計の策定が材料視される。
アルメディオ＜7859＞ 268 +50
レアアースなど扱っている企業として人気化。
JMACS＜5817＞ 2151 +400
ボックス相場上放れによる追随買い続く。
MRKホールディングス＜9980＞ 159 +23
自社株買い実施を引き続き材料視。
日本ギア工業＜6356＞ 1303 +124
原発関連の一角として短期資金の物色向かう。
アミファ＜7800＞ 1431 +200
シールブームを材料視と。
タカノ＜7885＞ 1410 -37
干渉光学技術への期待感など続く。
東京衡機＜7719＞ 735 +100
監理銘柄指定で売り先行も急速に切り返す。
重松製作所＜7980＞ 1047 +150
防衛関連として物色が向かう。
ダイドーリミテッド＜3205＞ 1070 -300
減配や株主優待品の提供廃止を発表。
ファンデリー<3137> 290 +55
26年3月期利益予想を上方修正。
クラウドW<3900> 708 +36
株主の牧寛之氏と友好的なエンゲージメントを開始することで合意。
モンスターラボ<5255> 113 -20
25年12月期営業損益が1.87億円の赤字。従来予想は3.60億円の黒字。
Welby<4438> 445 +80
前週末ストップ高の買い人気継続。
タスキHD<166A> 916 -18
東証グロース市場からプライム市場への市場区分変更申請で
前週末上伸。2日は売り優勢。
GENDA<9166> 629 0
引き続きマレーシア企業の子会社化が手掛かり。上値は限定的。
Chordia<190A> 153 -14
前週末ストップ高の反動安。
ヘリオス<4593> 465 +25
200日線に下から絡み始め先高期待高まる。
AVILEN<5591> 993 -56
ベルシステム24と合弁会社設立で前週末買われる。2日は反動安。
TKP<3479> 2062 +9
26年2月期純利益予想を上方修正。《CS》
