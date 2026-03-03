*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 JMACS、アミファ、重松製作所など

銘柄名<コード2日終値⇒前日比

CCIグループ＜7381＞ 999 -55

地銀株安に連れ安。

百五銀行＜8368＞ 1624 -76

先週末に上昇も目立った地銀株で。

シンプレクスHD＜4373＞ 814 -49

金融関連株安の流れが波及か。

しずおかFG＜5831＞ 2960 -184

他の地銀大手行同様に売り集まる。

パーク24＜4666＞ 2085 -165

第1四半期は営業減益決算に。

TOYO TIRE＜5105＞ 4563 -264

タイヤ株には原油高嫌気の動き強まる。

JSP＜7942＞ 2763 -153

原油高のマイナス影響など懸念。

九州FG＜7180＞ 1271.5 -66.5

地銀株大幅安の流れに押される。

西日本フィナンシャルホールディングス＜7189＞ 4231 -223

銀行株全面安の流れとなり。

ニデック＜6594＞ 2336 -126

新規材料観測されないが地合い悪化に押され。

Trail＜3358＞ 151 +50

新中計の策定が材料視される。

アルメディオ＜7859＞ 268 +50

レアアースなど扱っている企業として人気化。

JMACS＜5817＞ 2151 +400

ボックス相場上放れによる追随買い続く。

MRKホールディングス＜9980＞ 159 +23

自社株買い実施を引き続き材料視。

日本ギア工業＜6356＞ 1303 +124

原発関連の一角として短期資金の物色向かう。

アミファ＜7800＞ 1431 +200

シールブームを材料視と。

タカノ＜7885＞ 1410 -37

干渉光学技術への期待感など続く。

東京衡機＜7719＞ 735 +100

監理銘柄指定で売り先行も急速に切り返す。

重松製作所＜7980＞ 1047 +150

防衛関連として物色が向かう。

ダイドーリミテッド＜3205＞ 1070 -300

減配や株主優待品の提供廃止を発表。

ファンデリー<3137> 290 +55

26年3月期利益予想を上方修正。

クラウドW<3900> 708 +36

株主の牧寛之氏と友好的なエンゲージメントを開始することで合意。

モンスターラボ<5255> 113 -20

25年12月期営業損益が1.87億円の赤字。従来予想は3.60億円の黒字。

Welby<4438> 445 +80

前週末ストップ高の買い人気継続。

タスキHD<166A> 916 -18

東証グロース市場からプライム市場への市場区分変更申請で

前週末上伸。2日は売り優勢。

GENDA<9166> 629 0

引き続きマレーシア企業の子会社化が手掛かり。上値は限定的。

Chordia<190A> 153 -14

前週末ストップ高の反動安。

ヘリオス<4593> 465 +25

200日線に下から絡み始め先高期待高まる。

AVILEN<5591> 993 -56

ベルシステム24と合弁会社設立で前週末買われる。2日は反動安。

TKP<3479> 2062 +9

26年2月期純利益予想を上方修正。《CS》