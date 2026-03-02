関連記事
東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、海運業、石油・石炭製品、輸送用機器なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほか証券業、銀行業、ゴム製品、医薬品なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉱業 ／ 1,237.33 ／ 6.31
2. 非鉄金属 ／ 6,382.39 ／ 4.90
3. 海運業 ／ 2,140.63 ／ 4.49
4. 石油・石炭製品 ／ 3,296.98 ／ 3.16
5. 輸送用機器 ／ 5,787.58 ／ 0.98
6. 機械 ／ 5,578.02 ／ 0.92
7. 化学工業 ／ 3,116.16 ／ 0.42
8. 倉庫・運輸関連業 ／ 5,012.32 ／ 0.33
9. パルプ・紙 ／ 728.18 ／ 0.02
10. 卸売業 ／ 6,488.38 ／ 0.00
11. 水産・農林業 ／ 863.63 ／ -0.01
12. 陸運業 ／ 2,447.85 ／ -0.11
13. 食料品 ／ 2,770.96 ／ -0.30
14. 繊維業 ／ 1,047.17 ／ -0.34
15. ガラス・土石製品 ／ 2,315. ／ -0.36
16. 不動産業 ／ 3,240.46 ／ -0.56
17. その他製品 ／ 6,478.26 ／ -0.82
18. 建設業 ／ 3,308.25 ／ -0.86
19. 金属製品 ／ 1,809.31 ／ -0.88
20. 鉄鋼 ／ 838.08 ／ -1.01
21. 情報・通信業 ／ 6,974.74 ／ -1.09
22. 精密機器 ／ 14,162.99 ／ -1.29
23. 電気機器 ／ 7,038.92 ／ -1.56
24. 小売業 ／ 2,399.84 ／ -1.58
25. サービス業 ／ 2,906.6 ／ -1.78
26. その他金融業 ／ 1,478.46 ／ -1.82
27. 電力・ガス業 ／ 760.58 ／ -2.08
28. 保険業 ／ 3,440.26 ／ -2.43
29. 医薬品 ／ 4,356.61 ／ -2.50
30. ゴム製品 ／ 6,032.69 ／ -3.50
31. 銀行業 ／ 606.34 ／ -4.48
32. 証券業 ／ 886.49 ／ -5.03
33. 空運業 ／ 254.12 ／ -5.59《CS》
