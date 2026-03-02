「このままでいいのか」と焦る理由　社会が強いる、成長の罠

今回のニュースのポイント

・「終わらない成長」の強迫観念:「リスキリング白書2025年」によれば、学習者の約7割が「学んでも将来への不安が消えない」と回答。現状維持を「悪」とする社会構造が個人の心理を圧迫。

・相対的剥奪感の定着:SNSを通じて他者の「成功した断片」を1日平均2時間以上浴び続けることで、自身の現在地に対する不当な焦燥感が増幅される構図。

・戦略的無視の有効性:すべてのトレンドを追うことを止め、自分にとっての「十分なライン」を再定義することの重要性。

仕事も私生活も致命的な問題はない。それなのに「このままでいいのか」という漠然とした不安が消えない。2026年、この焦燥感は個人の性格ではなく、現代社会が構造的に作り出している一種の「成長の罠」といえます。

不安の正体は、最新のデータからも裏付けられています。「リスキリング白書2025年」では、学び直しに取り組む人の約7割が「学んでも将来の安心に繋がらない」と回答。かつては自己研鑽であったはずの学習が、今や「やらなければ脱落する」という強迫観念へと変質しています。加えて、総務省の調査が示すように、1日平均2時間を超えるSNS利用が他者の成功体験との過剰な比較を生み出し、自身の現在地を「不十分」だと思い込ませる相対的剥奪感を定着させています。

構造的な利害を見れば、学びや消費を促したい産業側(得:市場の活性化)と、その煽りを受けて自己肯定感を削り取られる個人(損:持続的な精神不安)というミスマッチが鮮明です。不安を解消するためにさらに情報を集め、新たなスキルに手を出す行為は、火に油を注ぐような結果を招きかねません。

いま求められているのは、情報を「集める技術」ではなく、不要な情報を「捨てる技術」です。すべての流行や技術革新に追いつこうとすることを止め、自身の生活を維持するために必要な「最低限の焦点」を絞り込む。2026年を穏やかに生き抜くための生存戦略は、社会が強いる過剰な成長の煽りを適度に無視し、自分だけの「足るを知る」基準を再構築することにあります。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

