クレステック、ドゥルックと関西ドゥルックを完全子会社化へ、川上強化でシナジー創出

■グラフィックデザインからWEB・動画制作まで取り込み、ワンストップ体制強化

クレステック<7812>(東証スタンダード)は2月27日、ドゥルックおよび有限会社関西ドゥルックの発行済株式のすべてを取得し、完全子会社化すると発表した。取締役会で決議し、株式譲渡契約は3月1日締結、4月1日に実行予定である。取得価格は外部機関による財務・税務デューデリジェンスに基づき協議の上決定したが、相手先の意向により非公開とした。

同社はテクニカルドキュメンテーションを中核に、川上のマーケット・リサーチから川下のユーザーサポートまでをグローバルに展開してきた。新中期経営計画「CR Challenge 27」のもとM&Aを推進し、2025年9月にアルファ・ティーを吸収合併、同年12月にヘッププロモーションを子会社化するなど事業領域を拡大している。

ドゥルックはグラフィックデザインを中心に印刷物、WEB、動画制作まで一貫対応するクリエイティブ企業であり、関西ドゥルックは不動産管理を担う資産管理会社である。双方の経営資源を活用し、顧客基盤の拡大やワンストップサービスの強化、拠点集約によるコスト削減を図る。2026年6月期連結業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

