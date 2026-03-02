長谷川香料、投資有価証券売却で特別利益6億800万円を計上へ

■売却日は2月25日、上場有価証券1銘柄を処分

長谷川香料<4958>(東証プライム)は2月27日、投資有価証券売却に伴う特別利益の計上を発表した。政策保有株式の見直しを目的に、同社保有の上場有価証券1銘柄を2月25日に売却し、投資有価証券売却益6億800万円が発生した。

同売却益は2026年9月期第2四半期決算において特別利益に計上する予定である。2026年9月期の連結業績予想に変更はなく、今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

