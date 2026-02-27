関連記事
2/27の強弱材料
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（58753.39、+170.27）
・NYダウは上昇（49499.20、+17.05）
・為替相場は円安・ドル高（156.00-10）
・米長期金利は低下
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（22878.38、-273.70）
・SOX指数は下落（8197.26、-270.17）
・シカゴ日経225先物は下落（58715、-135）
・米原油先物相場は下落（65.21、-0.21）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・2月東京CPI
・1月鉱工業生産指数
・1月小売売上高
・1月百貨店・スーパー売上高
・対外・対内証券投資(先週)
・自販連会長が会見
・1月住宅着工件数
・ギークリーが東証スタンダードに新規上場
・1月米国生産者物価コア指数
・2月米国MNIシカゴ購買部協会景気指数
・12月米国建設支出
・1月欧州中央銀行（ECB）がユーロ圏CPI予想
・10-12月期カナダGDP
・10-12月期スイス・GDP
・2月ドイツ失業率(失業保険申請率)
・2月ドイツ消費者物価指数
・10-12月期インドGDP
・1月インド銀行貸出残高
・インド外貨準備高(先週)
・1月南アフリカ貿易収支
・1月ブラジル基礎的財政収支
・1月ブラジル純債務対GDP比
・2月ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA-15)《YY》
