*08:47JST 2/27

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（58753.39、+170.27）

・NYダウは上昇（49499.20、+17.05）

・為替相場は円安・ドル高（156.00-10）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（22878.38、-273.70）

・SOX指数は下落（8197.26、-270.17）

・シカゴ日経225先物は下落（58715、-135）

・米原油先物相場は下落（65.21、-0.21）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・2月東京CPI

・1月鉱工業生産指数

・1月小売売上高

・1月百貨店・スーパー売上高

・対外・対内証券投資(先週)

・自販連会長が会見

・1月住宅着工件数

・ギークリーが東証スタンダードに新規上場

・1月米国生産者物価コア指数

・2月米国MNIシカゴ購買部協会景気指数

・12月米国建設支出

・1月欧州中央銀行（ECB）がユーロ圏CPI予想

・10-12月期カナダGDP

・10-12月期スイス・GDP

・2月ドイツ失業率(失業保険申請率)

・2月ドイツ消費者物価指数

・10-12月期インドGDP

・1月インド銀行貸出残高

・インド外貨準備高(先週)

・1月南アフリカ貿易収支

・1月ブラジル基礎的財政収支

・1月ブラジル純債務対GDP比

・2月ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA-15)《YY》