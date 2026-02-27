*05:00JST 2月26日のNY為替概況

26日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円83銭へ弱含んだのち156円43銭まで上昇し、引けた。

米先週分新規失業保険申請件数が予想を下回り労働市場の底堅さを示したほか、2月カンザスシティ連銀製造業活動が予想を上回ったためドル買いが優勢となった。米イラン核協議を睨んだ原油動向もドル買い・円売りにつながったと見られる。

ユーロ・ドルは1.1816ドルから1.1774ドルまで下落し、引けた。

ユーロ・円は184円42銭から183円83銭へ下落。リスク回避の円買いが強まった。

ポンド・ドルは1.3555ドルから、1.3445ドルまで下落した。

ドル・スイスは0.7731フランへ下落後、0.7752フランまで上昇した。



[経済指標]

・米・先週分新規失業保険申請件数（2/12）：21.2万件（予想：21.6万件、前回：20.8万件←20.6万件）

・米・失業保険継続受給者数（2/14）：183.3万人（予想：185.8万人、前回：186.4万人←186.9万人）

・米・2月カンザスシティ連銀製造業活動：5（予想：2、1月0）《KY》