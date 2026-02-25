*08:42JST 2/25

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（57321.09、+495.39）

・NYダウは上昇（49174.50、+370.44）

・ナスダック総合指数は上昇（22863.68、+236.41）

・SOX指数は上昇（8332.34、+118.89）

・シカゴ日経225先物は上昇（57955、+615）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・米原油先物相場は下落（65.63、-0.68）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・1月企業向けサービス価格指数

・基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日本銀行)

・1月全国百貨店売上高

・1月東京地区百貨店売上高

・2月月例経済報告

・1月豪州消費者物価指数

・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)

・10-12月期ドイツGDP改定値

・1月ユーロ圏CPI

・1月ブラジルローン残高

・1月ブラジル融資残高

・1月ブラジル個人ローン・デフォルト率

・米国ボストン連銀総裁が講演《YY》