関連記事
2/25の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:42JST 2/25
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（57321.09、+495.39）
・NYダウは上昇（49174.50、+370.44）
・ナスダック総合指数は上昇（22863.68、+236.41）
・SOX指数は上昇（8332.34、+118.89）
・シカゴ日経225先物は上昇（57955、+615）
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・米原油先物相場は下落（65.63、-0.68）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・1月企業向けサービス価格指数
・基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日本銀行)
・1月全国百貨店売上高
・1月東京地区百貨店売上高
・2月月例経済報告
・1月豪州消費者物価指数
・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)
・10-12月期ドイツGDP改定値
・1月ユーロ圏CPI
・1月ブラジルローン残高
・1月ブラジル融資残高
・1月ブラジル個人ローン・デフォルト率
・米国ボストン連銀総裁が講演《YY》
スポンサードリンク