AI時代にも生き残る? 今、評価されるHALO株

●SaaSショックの中、強さを見せるHALO株

AIの影響を受けにくいHALO株が株式市場の主役に躍り出るかもしれない。

2月の初旬に米アンソロピック社が営業・法務・データ分析を自動化する新しいAIツールを発表し、米グーグルは生成AI「Gemini3」を2月12日に発表した。

既存の業務ソフトウェアがAIに全て代替されるという危機感から、インターネット経由でサービスを提供する会社の株が大幅に下落し、「SaaSの死」という言葉が株式市場で話題を集めた。

S&P500が1.39%下落し、SaaS関連株だけでなく、マグニフィセント7も時価総額約1.18兆ドル（約182兆円）減少する中、HALO株のキャタピラーなどは6%上昇した。

HALO株の時代が来るのだろうか？

●HALO株とは？

Heavy Asset Low Obsolescence（固定資産が多くて、陳腐化しづらい）の頭文字を取って、HALO株と名付けられている。AIが製品サービスを複製できるか否かが基準とされる。

米資産運用会社リソルツ・ウェルス・マネジメントのブラウン氏は、レポートでエクソンモービルやマクドナルド、ウォルマート、スターバックスなどを例に挙げている。

インフラや建設などの物理的労働は、データセンターなどのAIを動かすためにも必須で、人間が生きていくために必要な食料品は、AI革命の負け組になりにくい。

●HALO株の時代？

アンソロピックショック、Gemini3ショックはAI関連株が株式市場を引っ張るかと思われたが、逆にAI脅威論がハイテク株の足を引っ張った形となった。

HALO株の代表格のウォルマートは2月19日の第4四半期決算発表で、2026年の業績見通しを慎重に示したことにより、株価が約5%下落した。業績などには素直に反応しやすい。

2月25日にはエヌビディアの決算発表を控えており、内容次第でハイテク株が巻き戻すことも考えられる。

しかし、HALO株はAIに代替されないだけでなく、Heavy Asset（重厚な資産）も魅力で、株価が下落しても回復力も強くなりがちである。

まだまだAIが株価を動かす相場は当面続きそうではあるが、リスクヘッジの意味でもHALO株は強いだろう。（記事：森泰隆・記事一覧を見る）