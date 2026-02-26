*07:21JST 25日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は続伸、ハイテクがけん引

■NY株式：米国株式市場は続伸、ハイテクがけん引

米国株式市場は続伸。ダウ平均は307.65ドル高の49482.15ドル、ナスダックは288.40ポイント高の23152.08で取引を終了した。

半導体エヌビディア（NVDA）の決算での強い内容を期待した買いに、寄り付き後、上昇。暗号資産市場も下げ止まり、投資家心理が改善し相場は続伸した。終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別ではソフトウエア・サービス、半導体・同製造装置が上昇した一方、電気通信サービスが下落した。

地中海料理のファーストフードチェーンを運営するカバ・グループ（CAVA）は四半期決算が警戒されていたほど落ち込まず、安心感に買われた。ITサービス・コンサルティング会社のインターナショナル・ビジネス・マシーンズ（IBM）はAIによる影響がすでに織り込み済みと説明しアナリストが投資判断を引き上げ、上昇。IT会社のオラクル（ORCL）もアナリストの投資判断引き上げで上昇した。金融テクノロジーのサークル・インターネット・グループ（CRCL）は第4四半期決算で調整後の一株当たり利益や、通期のステーブルコイン利用の前年比での伸びが目標や予想を上回り、上昇。

ホームセンター運営のロウズ（LOW）は四半期決算で売り上げが予想を上回ったが、住宅購買意欲が依然弱く、通期の調整後1株当たり利益見通しが予想を下回り、売られた。住宅建設会社のDRホートン（DHI）やレナー（LEN）なども、売り上げ低迷が警戒され、それぞれ下落。エンターテインメント会社のフォックス（FOX）は、ナショナル・フットボール・リーグ（NFL）を巡る契約の行方が不透明となったため、アナリストが投資判断を2段階引き下げ、売られた。

半導体エヌビディア（NVDA）は取引終了後に第4四半期決算を発表。調整後の1株当たり利益や第1四半期の売上見通しが予想を上回り、時間外取引で買われている。ソフトウエア・ソリューションのスノーフレーク（SNOW）も第4四半期決算で1株当たり利益が予想を上回り、上昇している。



（Horiko Capital Management LLC）

■NY為替：日本の早期利上げ観測後退で円続落

5日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円75銭から156円23銭まで反落し、156円44銭で引けた。高市政権の金融緩和や財政拡大を重視する姿勢に日銀の早期利上げ観測が後退。日米金利差縮小観測の後退にドル買い、円売りが強まったのち、利益確定売りなどに伸び悩んだ。その後、米5年債入札が低調となったほか、連邦準備制度理事会（FRB）高官の政策据え置きを支持する発言で、ドル売りも限定的となった。

ユーロ・ドルは1.1773ドルへ下落後、1.1814ドルまで上昇し、1.1806ドルで引けた。ユーロ・円は184円40銭へ弱含んだのち184円77銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3506ドルから、1.3566ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7751フランから0.7719フランまで下落した。

■NY原油：弱含み、調整的な売りが入る

25日のNY原油先物4月限は弱含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4

月限は、前営業日比－0.21ドル（－0.32％）の65.42ドルで通常取引を終了した。時

間外取引を含めた取引レンジは65.12－66.60ドル。米国によるイラン攻撃に対する

警戒感は消えていないが、調整的な売りが入っており、66ドル台半ばで上げ渋っ

た。通常取引終了後の時間外取引では売りは一服し、主に65.60ドルを挟んだ水準で

推移。



■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 51.69ドル +1.28ドル（+2.53％）

モルガン・スタンレー（MS） 173.73ドル +4.94ドル（+2.92％）

ゴールドマン・サックス（GS）921.38ドル +19.11ドル（+2.11％）

インテル（INTC） 46.88ドル +0.76ドル（+1.64％）

アップル（AAPL） 274.23ドル +2.09ドル（+0.76％）

アルファベット（GOOG） 313.03ドル +2.11ドル（+0.67％）

メタ（META） 653.69ドル +14.39ドル（+2.25％）

キャタピラー（CAT） 766.61ドル -1.62ドル（-0.21％）

アルコア（AA） 64.90ドル +3.49ドル（+5.68％）

ウォルマート（WMT） 125.75ドル -1.00ドル（-0.78％）《YY》