*07:46JST NYの視点：米12月耐久財、10－12月期GDP成長支援で上方修正も

米12月耐久財受注確定は前月比－1.4％と、予想通り速報値に並んだ。11月の＋5.4％からマイナスに落ち込んだ。変動の激しい輸送用機器を除いた耐久財受注は前月比＋1.0％と、予想外に速報値＋0.9％から上方修正され、2024年9月来で最大の伸びとなった。

国内総生産（GDP）の算出に用いられる航空機を除いた非国防資本財出荷も前月比＋1.0％と予想外に上方修正され2023年1月以降ほぼ2年ぶり最大の伸びとなり、10－12月期のGDP成長にプラスに寄与した可能性が示唆された。航空機を除いた非国防資本財の受注は前月比＋0.8％と、予想外に速報値の＋0.6％から上方修正された。11月の＋0.9％から伸びが鈍化した。

2025年10－12月期の速報値は前期比年率＋1.4％だった。アトランタ連銀の予想＋1.6％を下回ったが、今後、上方修正される可能性もある。アトランタ連銀は1－3月期GDP成長で現在、＋3.1％を予想している。《CS》