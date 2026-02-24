ASNOVA、足場レンタル契約3500社突破、全国40拠点網が奏功

■築古マンション増加と災害対策需要が市場拡大を後押し

ASNOVA<9223>(東証グロース)は2月20日、くさび式足場のレンタルサービスにおける契約社数が3,500社を突破したと発表した。全国40拠点のネットワークを活用した柔軟かつ迅速な対応が評価され、顧客基盤の拡大につながった。

足場レンタル市場は年々拡大しており、築古マンションの増加や気候変動に伴う自然災害の影響から、災害予防・復興工事の需要増加が見込まれている。これに伴い足場需要も引き続き増加し、市場の成長が期待される。一方で人口減少の進行により、長期的には需要が安定しない可能性もある。

同社は全国40拠点の機材センターを通じ、「いつでも、近くで、安心して」借りられる体制を構築している。高品質な仮設機材の提供により現場の生産性向上とコスト削減に寄与する方針である。「“カセツ”の力で、社会に明日の場を創りだす。」を掲げ、持続可能な社会の実現を目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

