9日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は反発、対イラン攻撃の早期終了や原油価格の安定を期待

米国株式市場は反発。ダウ平均は239.25ドル高の47740.80ドル、ナスダックは308.27ポイント高の22695.95で取引を終了した。

中東紛争の激化や原油高騰を受け、寄り付き後、大幅安。その後、主要7カ国（G7）財務相が9日の緊急会合で、石油備蓄を共同放出する可能性を協議したとの報道やトランプ政権の抑制策検討との報道で原油価格が反落するに連れ、相場は下げ止まった。終盤にかけ、トランプ大統領がインタビューで対イラン攻撃が想定以上に速やかに進んでおり、間もなく戦争が終了する可能性に言及すると、原油価格が急落、長期金利も低下し、相場は大幅上昇に転じ、終了。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方、電気通信サービスが下落した。

ヘルスケアソフトウエアソリューション会社のヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）は肥満治療薬の販売を巡りデンマークの医薬品メーカー、ノボ・ノルディクス（NOVO）と合意、新たなパートナーシップを発表する計画が明らかになり、上昇。会員制倉庫型卸売・小売会社のコストコホールセール（COST）は原油高の恩恵を受けるとアナリストが投資判断を引き上げ、上昇。半導体のエヌビディア（NVDA）は来週開催される年次開発者会議への期待に買われた。イベント会社のライブ・ネーション・エンターテインメント（LYV）は独禁法違反訴訟で司法省と和解したため、上昇。電力会社のGEベルノバ（GEV）はアナリストが人工知能（AI）需要を背景とし、投資判断・目標株価を引き上げ、上昇。

石油会社のエクソンモービル（XOM）やシェブロン（CVX）は原油動向に連れ、下落に転じた。航空会社のユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス（UAL）、アメリカン（AAL）、クルーズ船運営のカーニバル（CCL）、ノルウェージャン・クルーズライン・ホールディングス（NCLH）は、燃料コスト高や売り上げ減懸念が後退し、それぞれ買い戻された。IT会社のオラクル（ORCL）はAI生成開発スタートアップのオープンAIが同社とのデータセンター契約を拡大しない計画を示したため下落。金融サービスのジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ（JEF）はアナリストの投資判断引き下げで下落。

情報技術ソリューションを提供するヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）は取引終了後に四半期決算を発表。調整後の1株当たり利益が予想を上回り、通期見通しを引き上げ、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）

■NY為替：イラン戦争の早期終了観測で原油価格が下落＆米長期金利が低下、ドル反落

9日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円60銭から157円65銭まで下落し、157円79銭で引けた。米2月NY連銀の1年インフレ期待が低下したほか、トランプ大統領が原油高抑制する政策を検討との報道や主要7カ国の石油備蓄共同放出の可能性協議との報道、さらに大統領が対イラン攻撃の早期終了の可能性を示唆したため原油価格が高値から反落、長期金利も低下しドル売りが優勢となった。

ユーロ・ドルは1.1547ドルから1.1629ドルまで上昇し、1.1618ドルで引けた。ユーロ・円は183円00銭からまで下落後、183円48銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3340ドルから1.3446ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7807フランから0.7770フランまで下落した。

■NY原油：乱高下、時間外取引で90ドルを下回る

9日のNY原油先物4月限は乱高下。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比＋3.87ドル（＋4.26％）の94.77ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは81.19－119.48ドル。トランプ米大統領の発言を受けて米国・イスラエルによるイラン攻撃は短期間で終わる可能性が浮上し、通常取引終了後の時間外取引では主に90ドルを下回る水準で推移。



■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 47.90ドル -0.74ドル（-1.52％）

モルガン・スタンレー（MS） 160.45ドル +0.18ドル（+0.11％）

ゴールドマン・サックス（GS）832.03ドル +10.61ドル（+1.29％）

インテル（INTC） 45.58ドル +2.16ドル（+4.97％）

アップル（AAPL） 259.88ドル +2.42ドル（+0.93％）

アルファベット（GOOG） 306.01ドル +7.71ドル（+2.58％）

メタ（META） 647.39ドル +2.53ドル（+0.39％）

キャタピラー（CAT） 704.82ドル +23.92ドル（+3.51％）

アルコア（AA） 61.16ドル +1.51ドル（+2.53％）

ウォルマート（WMT） 124.34ドル +0.54ドル（+0.43％）《YY》