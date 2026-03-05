手のひらを返す市場の熱狂　数日前の「暴落の恐怖」はどこへ消えたのか

【今回のニュースのポイント】

・一晩での感情転換:暴落直後の「底なしの恐怖」が、反発とともに急速に「押し目買い」の熱狂へと置き換わる異常な心理状態。

・「FOMO」の連鎖:価格が上がること自体が「自分だけが置いていかれる」という焦りを生み、根拠なき追随買いを誘発する構造。

・強気の賞味期限:実需を伴わない心理主導の反発は、一度疑念が生じると再び急激に冷え込むリスクを孕んでいます。

日経平均株価が1,000円を超える反発を見せると、市場の空気は一変します。つい昨日まで「バブルの崩壊か」と身を震わせていた人々が、今日は「絶好の買い場だった」と饒舌に語り始めます。この急激な変節は、経済環境の変化というよりは、集団的な心理現象としての側面が色濃く現れています。

ここで冷静な観察者が抱く違和感は、「わずか数時間の値動きだけで、なぜこれほどまでに市場全体の記憶が書き換えられてしまうのか」という点です。 専門用語で言えば、この現象の引き金は「ショートカバー(空売りの買い戻し)」です。損失を恐れた売り方が慌てて買い戻すことで価格が跳ね上がると、それを見た他の投資家の中に「自分だけがこの反発を取り逃すのではないか」という「FOMO(乗り遅れ不安)」が急拡大します。

この心理状態に入ると、リスクを過小評価する「リスクオン(積極姿勢)」が正当化され、数日前の不安要素(インフレ、地政学リスク、金利上昇)は、あたかも解決したかのように無視されます。しかし、現実は何も変わっていません。変わったのは、市場参加者の頭の中にある「物語」だけです。

この構造の中で、機敏に立ち回れる機関投資家は利益を掠め取りますが、空気の熱に浮かされて高値で飛びついてしまう個人投資家は、再び相場が冷え込んだ際に最も大きなダメージを負うことになります。強気はどこで疑われ、再び恐怖へと反転するのか。集団が同じ方向を向き、異論が消え始めた時こそ、私たちは自身の「忘却」を疑う必要があります。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

