*05:00JST 2月23日のNY為替概況

23日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円83銭から154円22銭まで下落し、引けた。

トランプ政権の関税策を巡る不透明感が警戒され、リスク回避の円買いや金利低下でドル売りが優勢となった。その後、1月シカゴ連銀全米活動指数や2月ダラス連銀製造業活動の改善を材料に、ドル売りが後退した。

ユーロ・ドルは1.1780ドルから1.1810ドルへ上昇し、引けた。

ユーロ・円は182円63銭から181円99銭まで下落。

ポンド・ドルは1.3480ドルから、1.3524ドルのレンジで上下。

ドル・スイスは0.7765フランから0.7731フランまで下落。



[経済指標]

・米・1月シカゴ連銀全米活動指数：＋0.18（予想＋0.01、12月：－0.21）

・米・12月耐久財受注確定：前月比－1.4％（予想－1.4％、速報－1.4％）

・米・12月製造業受注：前月比－0.7％（予想：-0.7％、11月：＋2.7％）

・米・2月ダラス連銀製造業活動：＋0.2（予想－0.5、1月－1.2）《KY》