培養肉がスーパーに並ぶ日　日米の認可進展とフードテックが問い直す食の安全保障

今回のニュースのポイント

・培養肉の実用化:2023年6月の米国当局による正式承認を皮切りに、2026年には日本国内でも安全性確保に向けた法整備と実用化議論が最終段階へ

・パーソナライズド・フード:3Dフードプリンターによる、個人の栄養状態に合わせた「精密な食事」の提供が介護や医療現場で普及

・サプライチェーンの再構築:地産地消ならぬ「店産店消」など、都市部で完結する食料生産モデルが注目を集める

私たちが口にする「肉」の概念が、2026年に大きな転換点を迎えます。かつてはSFの世界の話だと思われていた「培養肉(細胞農業による食肉)」は、すでに現実のものとなりました。2023年6月に米国当局(USDA/FDA)が世界に先駆けて培養鶏肉の販売を正式承認したことを受け、2026年の日本国内においても、厚生労働省による安全性確保の調査や超党派議連による法整備が加速し、いよいよ実用化に向けた最終段階へと入りました。背景にあるのは、世界的な人口増加に伴うタンパク質不足、いわゆる「プロテイン・クライシス」への危機感と、畜産による環境負荷を軽減しようとする国際的な潮流です。

この食の進化を、「天然氷から製氷機への進化」に例えてみましょう。かつて氷は自然から採取するものでしたが、技術の進歩によってどこでも清潔に造れるようになりました。2026年のフードテックも同様です。広大な土地や大量の水を必要とする従来の畜産に対し、ラボや工場で効率的にタンパク質を生産する仕組みは、新しい時代の選択肢として検討され始めています。

こうした変化は、日々の食事で健康や環境への配慮を意識したい人にとって、新しい検討材料となるでしょう。例えば、スマホのアプリで自身の健康状態を確認し、それに適した栄養素を補う食事を選んだり、環境負荷を抑えた培養肉をあえて試してみたりする。そんな自身の価値観に沿った選択が、これからの食卓に新しい広がりをもたらすきっかけになるかもしれません。

政治には、新しい食品に対する厳格な安全基準の策定と、消費者が納得して選べるための適切な表示ルールの確立が求められています。また、既存の農畜産業との共生を図り、日本の豊かな食文化を守りつつ技術革新を支援する、バランスの取れた舵取りが不可欠です。

食糧を「運ぶ」から「造る」へ。2026年、フードテックは単なる代用品の提供を超え、地球を壊さずに美味しいものを食べ続けられるという、人類の新しい自由を切り拓いています。

しかし、こうした「命をラボで造る」という技術に対しては、宗教的、倫理的な観点、あるいは単純に心理的な抵抗感から、今もなお社会的に賛否が大きく分かれているのも事実です。「効率や環境がすべてなのか」「自然から授かる命の尊さはどうなるのか」。こうした議論の深まりこそが、私たちが「食べる」という行為を通じてどのような未来を築きたいのかを、改めて問い直す大切な機会となっているのかもしれません。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

