FCE　「RPA ロボパット DX」導入企業数が2,000社を突破

FCE＜9564＞は19日、同社が提供する純国産RPAツール「RPA ロボパット DX」の導入企業数が、2026年2月18日時点で2,000社を突破したと発表した。

同社によると、2022年10月のIPO以降、直販に加えて紹介パートナー制度の拡充や提携先の多様化を進め、金融機関やDXプラットフォーム、各種企業との連携を通じて導入機会を拡大してきた。これにより、業種や企業規模を問わず導入が進み、導入企業数2,000社突破につながったとしている。

また、導入後の活用定着支援により、継続率は98％以上を維持している。具体的には、導入後のサポート体制や人材育成施策、導入企業同士の事例共有などの取り組みを実施している。RPA活用の社内定着と自走化を促す「ロボパットマスター認定プログラム」では、2025年12月時点で認定者数が3,700名を突破した。

同社は今後について、定型業務に加え、非定型業務にも対応可能なAIオプション機能を順次リリースし、「RPA ロボパット DX」を通じて企業のDX推進と生産性向上に貢献していくとしている。