システム・ロケーション、名証メイン市場へ重複上場承認、26年2月26日上場予定

■中部地域での知名度向上と顧客基盤拡大を推進

システム・ロケーション<2480>(東証スタンダード)は2月19日、名古屋証券取引所メイン市場への重複上場承認を発表した。上場予定日は2026年2月26日で、同日以降は東京証券取引所スタンダード市場との重複上場となり、両市場で売買が可能となる。

同社は自動車リース・ファイナンス業界向けの業務支援システム等を主力事業として展開している。自動車関連産業が集積する中部地域を地盤とする名古屋証券取引所への上場により、同地域での知名度向上と顧客基盤のさらなる拡大を図る。

あわせて、個人投資家に対する事業理解と認知度の向上を目指し、接点を増やし継続的な対話の場を拡充することで、株式の流動性向上につなげる考えである。事業理解の深化を通じ、企業価値の一層の向上を目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

