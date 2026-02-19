*08:21JST 米12月耐久財受注はQ4GDPの成長支援を示唆、1月FOMCでは一部当局者が利上げシナリオの可能性に言及

米12月耐久財受注速報は前月比－1.4％と、11月＋5.4％から再びマイナスに落ち込んだものの、予想程減速しなかった。変動の激しい輸送用機器を除いた耐久財受注は前月比＋0.9％となった。伸びは11月の＋0.4％から鈍化予想に反して加速し、7月来で最高となった。航空機を除く非国防資本財の受注は前月比＋0.6％と、予想を上回る伸びとなり、企業の設備投資が加速したことを示唆した。11月分も速報の＋0.4％から＋0.8％へ上方修正された。

また、国内総生産（GDP）の算出に用いられる航空機を除く非国防資本財の出荷は前月比＋0.9％と、やはり予想を上回り、昨年9月来で最大の伸びとなった。10－12月期のGDPの成長にプラスに寄与した可能性が示唆された。

アトランタ連銀の1－3月期GDP予想は3.589％増。政府機関閉鎖が影響し、5％超増から減速しつつある。連邦準備制度理事会（FRB）スタッフはGDP予想で2028年まで潜在的な成長を上回ると想定。FRBが公表した1月27日、28日に開催した連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨では、ほとんどの当局者がインフレが2％以上で下げ止まるリスクを想定、また、インフレ進行において目標達成が遅れる、または、まちまちとなると予想している。さらに、数人の参加者は、インフレが高止まりする中での利下げがFRBの2％目標達成を未達とさせ、潜在的に高インフレを定着させると警告。労働市場での下方リスクが後退する中、数人の参加者は金利のガイダンスにおいて、利上げの可能性も含め、両サイドのガイダンスにオープンとするなど、利下げが遠のく可能性が示唆された。トランプ大統領がFRB議長に指名したウォーシュ氏は追加利下げを実行するうえで、FOMCメンバーの説得で困難に直面することになる。《NH》