*09:06JST 日経平均は372円高、寄り後は上げ幅拡大

日経平均は372円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が小幅ながら上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、日経平均は昨日までの4日続落で1,000円を超す下げとなったことから押し目待ちや自律反発狙いの買いも入りやすかった。さらに、特別国会が今日召集され、20日には首相の施政方針演説が予定されていることから、高市政権の政策への期待感が高まり、株価下支え要因となった。加えて、トランプ米大統領が日本による5500億ドル（約86兆円）の対米投融資の第1弾のプロジェクトを決定したと発表したことから、関連銘柄への関心が高まり、投資家心理を刺激した。一方、昨日の米株式市場で主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）がプラス圏を維持できず小幅に下落したことが東京市場で半導体関連株の重しとなった。また、人工知能（AI）が企業の業務を代替するとの見方や、巨額のAI投資に対する警戒感も根強く、投資家心理を慎重にさせたが、寄付き段階では課が優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。《SK》