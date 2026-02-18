*08:03JST 米国株式市場は上昇、ハイテク回復が支援

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（17日）

FEB17

Ｏ 57595（ドル建て）

Ｈ 57770

Ｌ 56190

Ｃ 57105 大証比+495（イブニング比+25）

Vol 8314



FEB17

Ｏ 57590（円建て）

Ｈ 57750

Ｌ 56150

Ｃ 57085 大証比+475（イブニング比+5）

Vol 36993

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（17日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル153.26円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、日

立製作所 ＜6501＞、みずほFG＜8316＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 16.50 0.00 2529 -35

8

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.32 -0.32 5609 9

5

8035 (TOELY) 住友商事 43.27 -0.72 6632 8

3

6758 (SONY.N) TDK 14.85 0.13 2276 -

4

9432 (NTTYY) KDDI 17.43 -0.22 2671

1

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.57 0.16 1094 1

4

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.55 -2.24 4989 9

2

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 14.51 -0.09 4448 -

1

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 0.81 4723 1

8

4063 (SHECY) 信越化学工業 17.85 -0.31 5471 4

8

8001 (ITOCY) 丸紅 39.40 -0.57 604 -514

4

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.35 -0.55 7161 16

1

8031 (MITSY) 東京エレク 138.95 0.69 42591 44

1

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 -1.00 6130 1

6

4568 (DSNKY) 第一三共 19.31 0.02 2959 8.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 8.97 0.11 2749 1

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 14.15 -0.51 1084 -106

7

8766 (TKOMY) 三井不動産 40.40 -0.80 2064 24.

5

7267 (HMC.N) スズキ 60.83 -2.12 2331 2

3

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.25 -0.72 5901 1

0

6902 (DNZOY) ファナック 21.50 0.25 6590 8

1

4519 (CHGCY) 中外製薬 29.95 -0.53 9180 1

0

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.85 -0.64 2736 -1.

5

8411 (MFG.N) オリックス 35.15 -1.19 5387 9

9

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.05 0.32 20000 11

5

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.26 -0.20 5597 4

0

7741 (HOCPY) キヤノン 31.50 -0.22 4828 4

2

6503 (MIELY) 三菱電機 72.20 -1.60 5533 6

6

6981 (MRAAY) 日東電工 23.55 0.03 3609 2

9

7751 (CAJPY) 任天堂 13.92 0.20 8534 12

5

6273 (SMCAY) SMC 23.83 0.43 73044 34

4

7182 (JPPTY) 日産自動車 6.05 0.26 464 0.

2

6146 (DSCSY) ディスコ 47.40 -1.10 72645 92

5

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.25 -0.29 2337 1

0

8053 (SSUMY) 三菱商事 32.31 -1.08 4952 6

2

6702 (FJTSY) 富士通 24.38 -1.14 3736 3

6

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 134.26 22.66 20577 37

7

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.77 -0.78 3608 2

3

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.95 -0.54 1985 1

1

8002 (MARUY) 三井物産 716.87 -35.13 5493 6

3

6723 (RNECY) ルネサス 9.84 0.09 3016 31.

5

6954 (FANUY) 京セラ 17.11 -0.28 2622 8.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 20.14 0.35 1543 1

9

8801 (MTSFY) 三菱地所 31.78 -0.30 4871 5

1

6301 (KMTUY) 小松製作所 50.24 -0.85 7700 9

8

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.03 0.08 3074 -1

1

6594 (NJDCY) 日本電産 3.53 -0.47 2164 -19

0

6857 (ATEYY) シスメックス 8.32 -0.20 1275 -

5

4543 (TRUMY) テルモ 12.53 -2.12 1920 -26.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.52 -0.40 1612 13.

5

（時価総額上位50位、1ドル153.26円換

算）

「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8267 (AONNY) 三菱UFJFG 19.25 2950 73.5 2.5

6

8309 (SUTNY) 三井住友FG 22.91 5852 136 2.3

8

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.35 7161 161 2.3

0

5020 (JXHLY) ENEOS 18.93 1451 30 2.1

1

5401 (NPSCY) 日本製鉄 4.49 688 13 1.9

3

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 16.50 2529 -358 -12.4

0

8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4291 -551 -11.3

8

6594 (NJDCY) 日本電産 3.53 2164 -190 -8.0

7



「米国株式市場概況」（17日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49533.19 前日比：32.26

始値：49525.37 高値：49732.37 安値：49169.84

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22578.38 前日比：31.71

始値：22394.76 高値：22690.83 安値：22256.76

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6843.22 前日比：7.05

始値：6819.86 高値：6866.99 安値：6775.50

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.692％ 米10年国債 4.06％

米国株式市場は上昇。ダウ平均は32.26ドル高の49533.19ドル、ナスダックは31.72

ポイント高の22578.39で取引を終了した。

人工知能（AI）を巡る根強い懸念が引き続き重しとなり、寄り付き後、まちまち。

その後、ニューヨーク連銀製造業景気指数が予想を上回り、景気に楽観的な見方が

広がったほか、ハイテクが下げ止まり回復したことが支援し、相場は中盤にかけ総

じて上昇に転じた。終盤にかけて失速もプラス圏をかろうじて維持し、終了。セク

ター別では不動産管理・開発やテクノロジー・ハード・機器が上昇した一方、食・

生活必需品小売が下落した。

携帯端末のアップル（AAPL）は3月4日に特別イベントを開催し、廉価版アイフォー

ン 17e や廉価版を含んだ新型アイパッド、マックブックなどが発表される計画だと

報じられたほか、AIグラスやペンダント、エアポッドなどAI対応ウエアラブル開発

強化が伝えられ期待感に、上昇。メディアのパラマント・スカイダンス（PSKY）は

同社が敵対的買収を仕掛けている同業ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WB

D）が同社との交渉を一時的に再開することで合意したとの報道で、上昇。ワーナ

ー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）も上昇。競合の動画配信会社のネットフリ

ックス（NFLX）も小幅高。

クルーズ船を運営するノルウエ―ジャン・クルーズライン・ホールディングス（NCL

H）は物言う株主のエリオット・マネジメントが同社株を全体の10％以上取得し、変

革を求める書簡を送ったと、ウォール・ストリート・ジャーナル紙が報じ、上昇し

た。オンライン旅行検索サービス会社のトリップアドバイザー（TRIP）は物言う株

主のスターボード・バリューが同社株式を全体の約9％を取得、取締役会で過半数掌

握を画策していると報じられ、上昇。

ネットワーク用セキュリティー・ソリューションのプロバイダー、パロアルト・ネ

ットワークス（PANW）は取引終了後に四半期決算を発表。見通しが予想を下回り、

時間外取引で売られている。

（Horiko Capital Management LLC）《YY》