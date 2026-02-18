関連記事
前日に動いた銘柄 part1冨士ダイス、マネジメントソリューションズ、テスホールディングスなど
銘柄名<コード>17日終値⇒前日比
日精蝋＜5010＞ 283 +23
営業利益が前期47.8％減だが今期53.4％増予想。
ウインテスト＜6721＞ 142 +20
今期営業損益が0.56億円の黒字予想。
前期の12.18億円の赤字から黒字に転換予想。
夢みつけ隊＜2673＞ 227 +15
26年3月期経常利益と純利益予想を上方修正。
東洋炭素＜5310＞ 5360 -480
営業利益が前期44.8％減・今期8.3％減予想。
エアーテック＜6291＞ 1253 -90
営業利益が前期6.0％増だが今期1.2％減予想。
CRAVIA＜6573＞ 71 +4
韓国アートボックスとフランチャイズ契約に関する業務提携。
冨士ダイス＜6167＞ 1569 +202
決算発表を好感する動き継続。
マネジメントソリューションズ＜7033＞ 1419 +185
2025年12月期決算と中期経営計画を発表。
テスホールディングス＜5074＞ 545 +72
2Qは2ケタ増収・経常利益及び純利益大幅増、各セグメントが順調に推移。
ロイヤルホールディングス＜8179＞ 1477 +47
今期業績は2桁増益見通し。
オプトラン＜6235＞ 2690 +61
2026年12月期増収増益・増配へ。
住友ファーマ＜4506＞ 3184 +213.5
16日に続いて買い優勢の展開。
双日＜2768＞ 6568 +240
豪州からレアアース輸入拡大と報じられる。
東レ＜3402＞ 1269 +45.5
国内大手証券が目標株価1400円に増額修正。
TOTO＜5332＞ 6025 +250
英投資ファンドが半導体部材事業の開示拡充要請と報じられる。
メタプラネット＜3350＞ 338 +12
ビットコイン・インカム事業拡大で今期営業最高益へ。
あいホールディングス＜3076＞ 2768 +11
2026年6月期第2四半期決算を発表。《CS》
