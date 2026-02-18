*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1冨士ダイス、マネジメントソリューションズ、テスホールディングスなど

銘柄名<コード>17日終値⇒前日比

日精蝋＜5010＞ 283 +23

営業利益が前期47.8％減だが今期53.4％増予想。

ウインテスト＜6721＞ 142 +20

今期営業損益が0.56億円の黒字予想。

前期の12.18億円の赤字から黒字に転換予想。

夢みつけ隊＜2673＞ 227 +15

26年3月期経常利益と純利益予想を上方修正。

東洋炭素＜5310＞ 5360 -480

営業利益が前期44.8％減・今期8.3％減予想。

エアーテック＜6291＞ 1253 -90

営業利益が前期6.0％増だが今期1.2％減予想。

CRAVIA＜6573＞ 71 +4

韓国アートボックスとフランチャイズ契約に関する業務提携。

冨士ダイス＜6167＞ 1569 +202

決算発表を好感する動き継続。

マネジメントソリューションズ＜7033＞ 1419 +185

2025年12月期決算と中期経営計画を発表。

テスホールディングス＜5074＞ 545 +72

2Qは2ケタ増収・経常利益及び純利益大幅増、各セグメントが順調に推移。

ロイヤルホールディングス＜8179＞ 1477 +47

今期業績は2桁増益見通し。

オプトラン＜6235＞ 2690 +61

2026年12月期増収増益・増配へ。

住友ファーマ＜4506＞ 3184 +213.5

16日に続いて買い優勢の展開。

双日＜2768＞ 6568 +240

豪州からレアアース輸入拡大と報じられる。

東レ＜3402＞ 1269 +45.5

国内大手証券が目標株価1400円に増額修正。

TOTO＜5332＞ 6025 +250

英投資ファンドが半導体部材事業の開示拡充要請と報じられる。

メタプラネット＜3350＞ 338 +12

ビットコイン・インカム事業拡大で今期営業最高益へ。

あいホールディングス＜3076＞ 2768 +11

2026年6月期第2四半期決算を発表。《CS》