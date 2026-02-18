*07:11JST 17日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は上昇、ハイテク回復が支援

■NY株式：米国株式市場は上昇、ハイテク回復が支援

米国株式市場は上昇。ダウ平均は32.26ドル高の49533.19ドル、ナスダックは31.72ポイント高の22578.39で取引を終了した。

人工知能（AI）を巡る根強い懸念が引き続き重しとなり、寄り付き後、まちまち。その後、ニューヨーク連銀製造業景気指数が予想を上回り、景気に楽観的な見方が広がったほか、ハイテクが下げ止まり回復したことが支援し、相場は中盤にかけ総じて上昇に転じた。終盤にかけて失速もプラス圏をかろうじて維持し、終了。セクター別では不動産管理・開発やテクノロジー・ハード・機器が上昇した一方、食・生活必需品小売が下落した。

携帯端末のアップル（AAPL）は3月4日に特別イベントを開催し、廉価版アイフォーン 17e や廉価版を含んだ新型アイパッド、マックブックなどが発表される計画だと報じられたほか、AIグラスやペンダント、エアポッドなどAI対応ウエアラブル開発強化が伝えられ期待感に、上昇。メディアのパラマント・スカイダンス（PSKY）は同社が敵対的買収を仕掛けている同業ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）が同社との交渉を一時的に再開することで合意したとの報道で、上昇。ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）も上昇。競合の動画配信会社のネットフリックス（NFLX）も小幅高。

クルーズ船を運営するノルウエ―ジャン・クルーズライン・ホールディングス（NCLH）は物言う株主のエリオット・マネジメントが同社株を全体の10％以上取得し、変革を求める書簡を送ったと、ウォール・ストリート・ジャーナル紙が報じ、上昇した。オンライン旅行検索サービス会社のトリップアドバイザー（TRIP）は物言う株主のスターボード・バリューが同社株式を全体の約9％を取得、取締役会で過半数掌握を画策していると報じられ、上昇。また、フィンテックソリューション会社のファイサーブ（FISV）は物言う株主のジャナ・パートナーズが同社株式を取得、株式パフォーマンスの改善を視野に戦略的転換を促していると報じられ、上昇した。食品会社のゼネラル・ミルズ（GIS）は消費者のセンチメントが弱いことを理由に、売り上げ見通しを引下げ、下落。

ネットワーク用セキュリティー・ソリューションのプロバイダー、パロアルト・ネットワークス（PANW）は取引終了後に四半期決算を発表。見通しが予想を下回り、時間外取引で売られている。

（Horiko Capital Management LLC）

■NY為替：FRB高官発言を受けて早期利下げ観測後退、ドル反発

17日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円01銭から153円92銭まで上昇し、153円28銭で引けた。米2月NY連銀製造業景気指数が予想を上回ったほか、米シカゴ連銀のグールズビー総裁が利下げに慎重な姿勢を見せたほか、連邦準備制度理事会（FRB）のバー理事は当面政策据え置き見通しを示したためドル買いが強まった。しかし、米2月NAHB住宅市場指数は予想外に低下したためドルは伸び悩んだ。

ユーロ・ドルは1.1805ドルへ下落後、1.1853ドルへ上昇し、1.1850ドルで引けた。ユーロ・円は181円00銭から181円79銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3496ドルへ下落後、1.3567ドルまで上昇した。英中銀の追加利下げ観測が強まりポンド売り圧力となった。ドル・スイスは0.7740フランへ上昇後、0.7700フランまで下落。

■NY原油：反落、米国とイランの軍事衝突は回避されるとの見方

17日のNY原油先物3月限は反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－0.56ドル（－0.89％）の62.33ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.87－64.14ドル。ロンドン市場で64.14ドルまで買われたが、米国とイランの軍事衝突は回避される可能性が高まり、米国市場で61.87ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に62.30ドルを挟んだ水準で推移。

■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 52.74ドル +0.19ドル（+0.36％）

モルガン・スタンレー（MS） 171.54ドル +0.39ドル（+0.22％）

ゴールドマン・サックス（GS）916.04ドル +10.90ドル（+1.20％）

インテル（INTC） 46.18ドル -0.61ドル（-1.30％）

アップル（AAPL） 263.88ドル +8.10ドル（+3.16％）

アルファベット（GOOG） 302.82ドル -3.20ドル（-1.04％）

メタ（META） 639.29ドル -0.48ドル（-0.07％）

キャタピラー（CAT） 764.76ドル -9.44ドル（-1.21％）

アルコア（AA） 57.47ドル -2.48ドル（-4.13％）

ウォルマート（WMT） 128.85ドル -5.04ドル（-3.76％）《YY》